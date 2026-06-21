Elecciones 2026 | ¿Qué llevaba Petro en el pecho? “No es cruz”, respondió el mandatario

El presidente Gustavo Petro apareció este domingo 21 de junio, en Bogotá, en compañía de sus hijas Antonella Petro Alcocer y Sofía Petro.

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Paloma Valencia se pronunció respecto a la segunda vuelta presidencial: “Eso creían los venezolanos”

Lo hizo para dar apertura a las elecciones presidenciales, en segunda vuelta. Durante su intervención, el jefe de Estado se refirió a un aparente crucifijo que portaba sobre su ropa blanca. En su intervención aclaró de qué se trataba, mientras las redes sociales “estallaban” con el término “santería”.

El presidente, Gustavo Petro, en compañía de sus hijas Sofía y Antonella Petro, el 21 de junio de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

El presidente, Gustavo Petro, en compañía de sus hijas Sofía y Antonella Petro, el 21 de junio de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

Vea en SEMANA los resultados de la jornada electoral del 21 de junio de 2026, la segunda y definitiva:

Las explicaciones coincidieron también con la decisión del jefe de Estado de hacer público su voto, pese a la prohibición por ley de garantías electorales y sin importarle crítica alguna, tal cual sucedió en la primera vuelta del 31 de mayo de 2026.

El presidente, Gustavo Petro, en compañía de sus hijas Sofía y Antonella Petro, el 21 de junio de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

“No creo que vuelva a ser candidato en ninguna elección. Esta es la última que protagonizo aquí, ya como jefe de Estado. Espero que sea decisiva, no seré un viejo cansón ahí molestando a los colombianos y colombianas que ya merecen una nueva época, ojalá, democrática y libre y justa, como hemos pensado y hemos defendido hasta con nuestra propia vida y nuestros hechos que nunca se han separado de lo que hemos pensado y dicho”, dijo Petro.

El presidente, Gustavo Petro, el 21 de junio de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

El presidente, Gustavo Petro, en compañía de sus hijas Sofía y Antonella Petro, el 21 de junio de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

“Pensar, decir y hacer es la coherencia de un ser humano y la he mantenido durante 50 años, no sin dejar que el pensamiento fluya cada vez a niveles superiores y no se degrade ni por la edad, ni por los conflictos, ni por las presiones”, agregó.

El presidente, Gustavo Petro, en compañía de sus hijas Sofía y Antonella Petro, el 21 de junio de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

“Entonces, ese hecho contra mis hijas, yo mismo, mi familia toda, contra mi proyecto político, mis ideas censuradas, mal informadas con muchos millones de dólares del poder oscuro del mundo que no quiere la vida, que quiere su codicia y yo me he enfrentado contra eso porque sigo manteniendo la tesis. Discúlpeme que me alargue, de que la codicia es antagónica a la vida y los gobernantes codiciosos solo llevan a sus sociedades a la muerte y a su país”, aseveró el jefe de Estado, mientras hablaba de varios temas al tiempo.

“Vida es lo contrario de codicia y muerte es sinónimo de codicia, mucha codicia hay en Colombia, ¿qué es lo que mata? Nos mata, nos mata el alma si depositamos la codicia y el odio en nuestro corazón. En nuestros corazones debe haber siempre amor, incluso por el que nos insulta y debe haber muchísima y por eso uso esta cruz, que no es cruz. Es la última letra del arameo, el idioma en que hablaba Jesús palestino, él nacido en el lugar de la actual Palestina, a la cual le defendido, como ustedes saben”, acentuó el jefe de Estado, al explicar qué llevaba puesto.

El presidente, Gustavo Petro, en compañía de sus hijas Sofía y Antonella Petro, el 21 de junio de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

“Y significa la última letra del arameo, el último será el primero. Palabras de Jesús recogidos por San Francisco de Asís. Visitaré al papa después de estas elecciones para hablar de esto, la humanidad, de lo que significa que el último sea el primero: ha sido mi gran consigna vital, la guía de mi gobierno, de lo que yo he podido hacer y de las frustraciones que he tenido por no lograr hacer, pero siempre, siempre, pensando en que los últimos, las últimas, sobretodo, sean lo primero en cualquier oficina pública, en cualquier ley, en cualquier norma y en el corazón del presidente de la República de Colombia. Gracias, muy amables”, puntualizó.

Sobre los resultados de las elecciones presidenciales, Petro dijo: “A los jueces obedeceré como dice la ley y la Constitución. Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces no como información, pero lo que vincula es el juez”.

Sus palabras levantaron dudas sobre si reconocerá el resultado electoral, en caso de que gane el opositor Abelardo De La Espriella, esto debido a que si el mandatario no reconoce la victoria, dejaría de cumplir la ley. Petro no reconoció la derrota de su candidato, Iván Cepeda, en la primera vuelta que tuvo lugar el 31 de mayo de 2026.