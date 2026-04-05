Batacazo del Mallorca al Real Madrid mueve LaLiga de España: Barcelona lo celebra

Vedat Muriqi se vistió de héroe este sábado, 4 de abril de 2026. El delantero le dio el triunfo al R.C.D. Mallorca por 2-1 sobre Real Madrid, al minuto 90+1′ y válido por la fecha 30 de LaLiga de España.

Goal l Mallorca 2-1 Real Madrid l Vedat Muriqi

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Fue un batacazo del Mallorca y Real Madrid lo sufre en la tabla de posiciones. Ahora los merengues deben esperar a que Barcelona pierda con Atlético de Madrid, este mismo sábado, para no alejarse en puntos de los culés.

En concreto, Barcelona asoma primero en la tabla de posiciones con 73 puntos en 29 fechas, y segundo es Real Madrid con 69 unidades en 30 partidos. Si los blaugranas vencen a los colchoneros, llegarán a 76 puntos y le sacarán siete a los merengues.

Cabe recordar que son 38 jornadas en LaLiga de España, por lo que aún hay varios puntos en juego. Sin embargo, esta inesperada derrota para Real Madrid lo deja con la obligación de sumar en todos los partidos que pueda, y esperar que Barcelona se estanque en varios encuentros.

Ahora, Real Madrid se prepara para enfrentar al Bayern Múnich por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Será este martes, 7 de abril, a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Real Madrid empieza a alejarse del liderato en LaLiga de España. Foto: Getty Images

Datos que dejó el Mallorca vs. Real Madrid

Resultado : RCD Mallorca 2 - REAL MADRID 1 (1-0, al descanso).

: RCD Mallorca 2 - REAL MADRID 1 (1-0, al descanso). Alineaciones:

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica; Darder, Samú Costa (David López, min.70), Torre (Virgili, min.70), Morlanes (Mateo Joseph, min.70); Luvumbo (Antonio Sánchez, min.80) y Muriqi.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (Militão, min.59), Carreras; Manuel Ángel (Vinícius, min.59), Tchouaméni, Camavinga (Bellingham, min.59), Güler (Pitarch, min.72); Brahim (Mastantuono, min.76) y Mbappé.

Goles:

1-0, min.41: Morlanes.

1-1, min.88: Militão.

2-1, min.90+1: Muriqi.

Árbitro : Sánchez Martínez (C. Murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Leo Román (min.66), Valjent (min.84) y Maffeo (min.90+5) por parte del RCD Mallorca, y a Huijsen (min.47) y Mastantuono (min.90) en el Real Madrid.

: Sánchez Martínez (C. Murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Leo Román (min.66), Valjent (min.84) y Maffeo (min.90+5) por parte del RCD Mallorca, y a Huijsen (min.47) y Mastantuono (min.90) en el Real Madrid. Estadio: Son Moix, 23.015 espectadores.

*Con información de Europa Press