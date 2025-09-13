Política

Álvaro Uribe sobre la salud en Colombia: “La han dinamitado, la han destruido y ahora quieren acabársela de robar con una ley”

El expresidente volvió a referirse al tema en medio de su visita a Cartagena, donde este domingo adelantará un foro con los precandidatos del Centro Democrático.

14 de septiembre de 2025, 12:49 a. m.