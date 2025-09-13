Suscribirse

Álvaro Uribe sobre la salud en Colombia: “La han dinamitado, la han destruido y ahora quieren acabársela de robar con una ley”

El expresidente volvió a referirse al tema en medio de su visita a Cartagena, donde este domingo adelantará un foro con los precandidatos del Centro Democrático.

Redacción Semana
14 de septiembre de 2025, 12:49 a. m.
Expresidente Álvaro Uribe
Expresidente Álvaro Uribe | Foto: JULIA CORREA

El expresidente Álvaro Uribe volvió a referirse al tema de la salud en Colombia, volviendo a lanzar fuertes críticas sobre el momento actual por el que atraviesa en medio del gobierno de Gustavo Petro.

El exmandatario publicó un video a través de sus redes sociales, desde el barrio San Francisco, en Cartagena, donde aparece con una habitante de la ciudad que le expone su inconformismo con el sistema de salud.

Contexto: Fuertes críticas de Álvaro Uribe al Gobierno Petro: “Quebró la salud, dolosamente, por odio”

“La señora me dice que ahora hay que comprar más medicinas que antes. Muchas personas tienen que dejar de comprar arroz para comprar medicinas por la destrucción de la salud”, señaló

"Y me decía también alguna compatriota que lo que ha ocurrido es como cuando un muchacho dinamita la casa de los papás, la destruye para cobrar el seguro y la plata. Eso es lo que han pasado con la salud en Colombia. La han dinamitado, la han destruido y ahora quieren acabársela de robar con una ley", manifestó el expresidente.

Por eso, el ex jefe de Estado fue enfático en señalar que la salud en Colombia se debe recuperar en las próximas elecciones. “Hay que hacer toda la fuerza para que no aprueben esta ley y buscar un nuevo gobierno que la recupere”.

