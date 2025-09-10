Suscribirse

Política

Fuertes críticas de Álvaro Uribe al Gobierno Petro: “Quebró la salud, dolosamente, por odio”

El dirigente del Centro Democrático indicó que la solución se tendría en un próximo gobierno.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 1:16 p. m.

Álvaro Uribe y Gustavo Petro.

El expresidente Álvaro Uribe volvió a arremeter contra el Gobierno Petro por la crisis del sistema de salud y propuso una solución para mejorar las condiciones.

“Este Gobierno neocomunista quebró la salud, dolosamente, por odio a que no fuera del monopolio estatal”, afirmó el dirigente del Centro Democrático.

En repetidas oportunidades, ha expresado sus críticas al manejo que se la ha dado a las EPS y a la situación de centros médicos a lo largo y ancho del país.

El expresidente Álvaro Uribe indicó que la respuesta a estos problemas llegaría con un próximo gobierno, que espera surja en medio de una gran coalición.

“El único camino es un nuevo gobierno que garantice presencia privada, participación mixta, solidaridad, opciones para el usuario y transparencia”, concluyó el exmandatario.

