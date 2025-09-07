Álvaro Uribe le respondió a quienes le piden que se retire de la política

El expresidente Álvaro Uribe Vélez le respondió a los críticos que le han pedido que se retire de la política. El líder del Centro Democrático aseguró que sigue trabajando por Colombia por el afecto que tiene por el país.

“A mí me da pena uno tener que hablar de programas viejos, los viejos somos muy dados a mantener nostalgias. A mí cuando me dicen ‘retírese’ les digo que yo por qué me voy a retirar, si yo quiero este país”, consideró Uribe Vélez.

El exmandatario lideró el foro de precandidatos a la Presidencia, del Centro Democrático, en el que los aspirantes al aval del partido presentaron sus propuestas para el desarrollo territorial.

“Dicen que los expresidentes son muebles viejos y la verdad es que a mí todavía no me han sacado del salón. Ahí aparece un vejestorio, pero no lo han sacado del salón”, afirmó el expresidente.

Uribe Vélez hizo ese apunte como respuesta a una intervención de Andrés Guerra en la que el expresidente y el precandidato comentaron las propuestas para la reforestación.