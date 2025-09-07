Suscribirse

Confidenciales

Álvaro Uribe le respondió a quienes le piden que se retire de la política

El expresidente aseguró que sigue trabajando porque quiere a Colombia.

Redacción Semana
7 de septiembre de 2025, 4:02 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el Senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte.
Expresidente Álvaro Uribe Vélez. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

El expresidente Álvaro Uribe Vélez le respondió a los críticos que le han pedido que se retire de la política. El líder del Centro Democrático aseguró que sigue trabajando por Colombia por el afecto que tiene por el país.

“A mí me da pena uno tener que hablar de programas viejos, los viejos somos muy dados a mantener nostalgias. A mí cuando me dicen ‘retírese’ les digo que yo por qué me voy a retirar, si yo quiero este país”, consideró Uribe Vélez.

Contexto: Foro del Centro Democrático: estas son las propuestas de los precandidatos para el desarrollo territorial

El exmandatario lideró el foro de precandidatos a la Presidencia, del Centro Democrático, en el que los aspirantes al aval del partido presentaron sus propuestas para el desarrollo territorial.

“Dicen que los expresidentes son muebles viejos y la verdad es que a mí todavía no me han sacado del salón. Ahí aparece un vejestorio, pero no lo han sacado del salón”, afirmó el expresidente.

Contexto: Uribe critica a Petro por supuestamente pagar para llenar las plazas: “A los que han llevado como ‘a ganado arriado’, ¿con qué los van a sostener?"

Uribe Vélez hizo ese apunte como respuesta a una intervención de Andrés Guerra en la que el expresidente y el precandidato comentaron las propuestas para la reforestación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Shakira reconoció a uno de sus fans más fieles en medio de un show y tuvo un gesto que rápidamente se viralizó en redes: “me muero”

2. Nueva denuncia contra Andrés DC por quemaduras:“Resultamos 10 heridos”; restaurante se pronunció

3. Venezuela vs. Colombia: este es el aspecto en que la tricolor le saca una ventaja abismal a la Vinotinto

4. Rusia ataca la sede del Gobierno ucraniano en el mayor bombardeo de la guerra: hay al menos 2 muertos

5. Gustavo Petro arremetió contra todos sus opositores por elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alvaro UribeCentro Democrático

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.