Uribe critica a Petro por supuestamente pagar para llenar las plazas: “A los que han llevado como ‘a ganado arriado’, ¿con qué los van a sostener?"

Una fuerte crítica a la corrupción en el gobierno de Gustavo Petro lanzó el expresidente Álvaro Uribe, hoy en libertad por una decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

La pulla se dio este domingo en el noveno foro del Centro Democrático de candidatos presidenciales, en el que participaron : Miguel Uribe (papá del asesinado Miguel Uribe Turbay), Andrés Guerra, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

Referente al tema de la austeridad, que según Uribe debe ser uno de los pilares de un nuevo gobierno en 2026, este dijo: “El segundo tema es el de la austeridad, han creado un poco de embajadas, le escuché en un foro anterior a alguno de ustedes que la nómina de contratos personales ha crecido en un 40 por ciento y el costo en un 50, hay que ver el crecimiento de embajadas, además innecesarias, en la época de la comunicación digital, eso no se entiende”.

También cuestionó el manejo de la alimentación escolar.

“Oigan lo que está pasando, está bastante desfinanciado en todo el país la alimentación escolar, hay municipios donde está faltando para terminar el año hasta el 70% de la necesidad, hay proveedores de la alimentación escolar que no se les paga desde abril, un gobierno que crece y crece la burocracia y afecta a la alimentación escolar”, señaló Uribe, quien gobernó el país durante dos periodos, entre 2002 y 2010.

Pero no solo fue eso. Uribe recalcó sobre las denuncias que varias personas han hecho sobre supuestos pagos para que asistan a las plazas públicas a apoyar al presidente Petro, por ejemplo en Bucaramanga.

“El presidente fue hace dos días a Bucaramanga, llevaron una manifestación transportada, con unos anuncios de pagos, uno tiene que hacerle control a esto y decirle al país. ¿Él no encantó a los ancianos de Colombia diciéndoles que les iba a pagar medio salario mínimo y que a todos, y ahora lo que dijo en Bucaramanga es que les iba a dar 200 mil pesos, menos de los que se les debería dar hoy para que estén por debajo de la línea de pobreza y que a tres millones, el país ya había llegado a 1.800.000?”, preguntó Uribe.

Llegada de buses con personas a evento de Petro en Bucaramanga. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Además, señaló: “Entonces, se gastan la plata en derroche y enseguida les incumplen a los ancianos, o para tapar el derroche se quieren gastar los fondos de pensiones, esto hay que decírselo al país con mucha claridad y lo tenemos que repetir todos los días”.