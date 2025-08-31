Suscribirse

Lucha contra la corrupción: esto piensan los precandidatos presidenciales del Centro Democrático

El foro cuenta con la participación especial de María Margarita ‘La paca’ Zuleta.

Redacción Semana
31 de agosto de 2025, 2:42 p. m.
María Margarita Zuleta y Álvaro Uribe Vélez lideran el noveno foro del Centro Democrático.
María Margarita Zuleta y Álvaro Uribe Vélez lideran el noveno foro del Centro Democrático.

Con la participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, inició Por el futuro de Colombia, lucha contra la corrupción, el noveno foro del Centro Democrático.

La sesión, que es transmitida en vivo por los canales de YouTube del Centro Democrático y del expresidente Uribe, tendrá dos partes.

La primera de ellas, una participación de ‘La paca’ Zuleta, seguido de una ronda de pregunta a los precandidatos de ese movimiento a la presidencia: Miguel Uribe, Andrés Guerra. María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

María Margarita, 'La Paca', Zuleta, invitada especial al noveno foro del Centro Democrático.
María Margarita, 'La Paca', Zuleta, invitada especial al noveno foro del Centro Democrático.

Seguido se llegará a unas conclusiones, cada precandidato tendrá dos minutos para exponer los temas concretos de su conclusión sobre la lucha contra la corrupción, y concluirá con unas palabras de Uribe Vélez.

YouTube video player

Noticia en desarrollo...

