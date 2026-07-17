La Copa Mundial de la Fifa 2026 ha movilizado a miles de millones de espectadores alrededor del planeta. De forma paralela al evento deportivo más importante del fútbol, una inédita operación internacional ha permitido golpear estructuras criminales dedicadas a la piratería audiovisual, la falsificación de productos deportivos y el uso fraudulento de plataformas digitales.

En Colombia, la Fiscalía General de la Nación reveló que, junto con autoridades de ocho países de América, lideró la operación transnacional Tarjeta Roja, una estrategia coordinada para combatir los delitos informáticos y las violaciones a la propiedad intelectual asociadas a la celebración del Mundial.

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Hay más de mil dominios bloqueados en Colombia con ocasión de la piratería de cara al Mundial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La iniciativa contó con la participación de fiscalías, ministerios públicos y agencias de investigación de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, República Dominicana, Brasil y Chile, además del respaldo de entidades públicas y privadas vinculadas a la industria audiovisual y deportiva.

El Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, se disputa desde el 11 de junio; su gran final será el domingo 19 de julio, convirtiéndose en la primera edición con 48 selecciones y 104 partidos, la más grande en la historia del certamen.

Más de mil dominios bloqueados en Colombia

Los fuegos artificiales estallaron en Atlanta, en la ceremonia de los himnos nacionales, antes de la semifinal mundialista entre Inglaterra y Argentina. Foto: AP Photo/Mike Stewart

Uno de los resultados más significativos de la operación fue la suspensión de 1.140 dominios y direcciones URL en el territorio colombiano, que eran utilizados para retransmitir ilegalmente eventos deportivos y distribuir contenidos audiovisuales sin autorización.

De acuerdo con la Fiscalía, estas plataformas permitían a los usuarios acceder de manera clandestina a señales de televisión y transmisiones deportivas, afectando a empresas de telecomunicaciones, operadores de televisión paga, productoras y titulares de derechos de transmisión.

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El impacto de la ofensiva trascendió las fronteras colombianas. En el conjunto de los países participantes fueron inhabilitados 1.840 dominios, todos relacionados con la distribución ilegal de contenidos audiovisuales.

La piratería digital es una de las principales amenazas para la industria del deporte, sobre todo durante eventos de gran audiencia. Foto: getty images

Las autoridades señalaron que la piratería digital se ha convertido en una de las principales amenazas para la industria del entretenimiento y el deporte, especialmente durante eventos de gran audiencia como los mundiales de fútbol, donde la demanda de transmisiones en línea aumenta de manera exponencial.

Las investigaciones también permitieron identificar una estructura que presuntamente intervenía plataformas tecnológicas de una reconocida empresa de telecomunicaciones para ofrecer servicios ilegales de televisión por cable en Soacha, Cundinamarca.

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Según la Fiscalía, cuatro personas habrían accedido sin autorización a sistemas informáticos para comercializar señales televisivas a precios inferiores a los del mercado y, además, se hacían pasar por funcionarios de la compañía afectada.

Los procesados fueron identificados como Jairo Andrés Gómez García, Juan Pablo Gordo Méndez, Renzo David Ricaute Gutiérrez y Wilder Fabián Gómez García. Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó cargos por concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, daño informático y usurpación de derechos patrimoniales de propiedad intelectual.

Dos de los investigados aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. Asimismo, un juez de control de garantías ordenó medidas de aseguramiento domiciliarias para tres de los procesados mientras avanzan las investigaciones.

Golpe a la falsificación de prendas deportivas

La camiseta visitante de la Selección Colombia para el Mundial United 2026. Foto: Foto de adidas suministrada a SEMANA

La operación Tarjeta Roja también estuvo dirigida contra redes dedicadas a la fabricación y comercialización de prendas deportivas falsificadas.

Las autoridades capturaron y judicializaron a 11 personas señaladas de reproducir sin autorización marcas registradas en camisetas, sudaderas y otros artículos relacionados con el Mundial de Fútbol.

Los procedimientos se realizaron en Bogotá, Soacha, Itagüí, Cali, Acacías y Bucaramanga, donde fueron allanados establecimientos comerciales que presuntamente distribuían mercancía ilegal.

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Durante las diligencias fueron incautados 4.223 elementos deportivos falsificados, 11.353 logotipos apócrifos listos para ser adheridos a prendas, 2.150 escudos de la Federación Colombiana de Fútbol y maquinaria especializada para procesos de sublimado y sellado.

La Fiscalía incautó 4.223 elementos deportivos falsificados. Foto: Colprensa

Los investigados enfrentan procesos por usurpación de derechos de propiedad industrial, vulneración de derechos patrimoniales de autor y conexos, además de favorecimiento y facilitación de contrabando.

La estrategia contó con el apoyo de organizaciones como Motion Picture Association, Alianza contra la Piratería Audiovisual, Copyright Overseas Association, Alliance for Creativity and Entertainment, División Mayor del Fútbol Colombiano, Asociación Nacional de Industriales y LALIGA.

También participaron el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Armada Nacional, el Ejército, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación.