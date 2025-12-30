Tecnología

Elon Musk admitió que YouTube es mejor que X en un aspecto: el magnate ordenó “subir los pagos”

Un intercambio en redes evidenció problemas en la forma en que X distribuye el dinero a sus creadores.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

31 de diciembre de 2025, 2:05 a. m.
Las fallas en la monetización de X quedaron expuestas tras una discusión pública entre creadores y directivos de la plataforma
Las fallas en la monetización de X quedaron expuestas tras una discusión pública entre creadores y directivos de la plataforma Foto: Getty Images / YouTube / X

El sistema de monetización de X volvió a quedar en el centro del debate tras una admisión poco habitual de Elon Musk. El dueño de la red social aceptó que la plataforma no está recompensando de forma justa a quienes generan contenido y reconoció que, en ese aspecto, YouTube ha logrado hacerlo mejor.

La declaración se dio en medio de reclamos públicos de creadores y discusiones internas sobre cambios urgentes en los pagos.

Reclamos de creadores y dudas sobre la monetización

La conversación se encendió luego de que Nikita Bier, directora de producto de X, anunciara que se preparaban ajustes y mejoras pensadas para usuarios avanzados.

A través de un mensaje en X, señaló que:

Tecnología

Por primera vez en la historia, la “Radio del Juicio Final” tuvo un nuevo sonido que desconcertó al mundo

Tecnología

¿Se cayó el internet? Estas son las soluciones rápidas que puede aplicar desde casa

Tecnología

Si usa auriculares con frecuencia, tenga cuidado con los excesos: podría estar en riesgo su salud auditiva

Tecnología

Gemini lanza nueva función que permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial: así puede hacerlo

Tecnología

Fact-checking efectivo: cuándo y cómo reducir la difusión de noticias falsas en redes sociales

Tecnología

La llegada de los Reyes Magos podría esconder una estafa: esta es la táctica que usan delincuentes para vaciar cuentas bancarias

Tecnología

Este es el electrodoméstico que expertos recomiendan desconectar para evitar que la factura de la energía se incremente en diciembre

Mundo

Lo que se sabe de una posible arma rusa que buscaría atacar la red de satélites de Elon Musk

Tecnología

La preocupante reflexión de Elon Musk sobre los videos cortos: “Dañan el cerebro de las personas”

Macroeconomía

Ojo al dato; este es el ranking de los 10 multimillonarios que más dinero ganaron en 2025

“Durante la próxima semana, publicaré algunas pequeñas mejoras para usuarios avanzados. La mayoría fueron soluciones rápidas que, por alguna razón, se pasaron por alto. Estén atentos”.

Ese anuncio abrió la puerta a nuevas críticas. Uno de los usuarios, Peter Duan, expuso su inconformidad, mencionando que, “por favor, arreglen la monetización. He comparado constantemente mis pagos con los de mis compañeros y siempre he recibido menos de lo que merezco. Con gusto les proporcionaré los datos. Gracias”.

La respuesta de Bier fue directa y generó aún más discusión. La ejecutiva planteó que el esquema actual de pagos podría estar causando más problemas que beneficios y sugirió la necesidad de replantear por completo el modelo de monetización.

“En este punto, creo que los pagos a los creadores hacen más daño que bien, y necesitamos pasar a un sistema diferente”, señaló en X.

La preocupante reflexión de Elon Musk sobre los videos cortos: “Dañan el cerebro de las personas”

Musk señala el problema y pone a YouTube como referencia

El intercambio no pasó desapercibido para Elon Musk, quien intervino para matizar las críticas y señalar el origen del inconveniente. Según el empresario, el fallo no está en pagar a los creadores, sino en hacerlo por debajo de lo posible y sin una distribución suficientemente precisa.

El mensaje del magnate fue:

“No, el problema es que pagamos menos de lo que podemos y no asignamos los pagos con la suficiente precisión. YouTube lo hace mucho mejor”.

Una intervención directa de Elon Musk dejó en evidencia errores en la asignación de pagos dentro de la red social.
El dueño de X reconoció fallas en la forma en que la plataforma distribuye los ingresos entre creadores. Foto: X - @elonmusk

En ese contexto, Musk admitió que YouTube ha logrado un sistema más eficiente para recompensar el contenido, al asignar mejor los ingresos y ofrecer pagos más acordes al impacto real de cada creador. Por ello, dio la orden de aumentar las compensaciones y ajustar el mecanismo de reparto dentro de X.

El medio UHN Plus aseguró que Elon Musk envió un mensaje interno al jefe de producto de X en el que ordenó elevar de forma considerable los pagos a creadores de contenido.

El reconocimiento supone un giro relevante en la postura de la compañía y deja claro que la competencia con otras plataformas no solo se libra en número de usuarios o alcance, sino también en la forma de valorar económicamente el trabajo de quienes mantienen viva la conversación digital.

Más de Tecnología

Las quejas por ingresos desiguales llevaron a la red social X a revisar su sistema de pagos.

Elon Musk admitió que YouTube es mejor que X en un aspecto: el magnate ordenó “subir los pagos”

La transmisión que rara vez varía sorprendió a oyentes de todo el mundo.

Por primera vez en la historia, la “Radio del Juicio Final” tuvo un nuevo sonido que desconcertó al mundo

Lo primero es probar la conexión en varios equipos, como teléfonos móviles y computadoras.

¿Se cayó el internet? Estas son las soluciones rápidas que puede aplicar desde casa

Los factores más determinantes de daño auditivo siguen siendo el volumen y el tiempo total de exposición.

Si usa auriculares con frecuencia, tenga cuidado con los excesos: podría estar en riesgo su salud auditiva

Nueva función de Gemini permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial.

Gemini lanza nueva función que permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial: así puede hacerlo

El documento “Paz Electoral Compromete a la Procuraduría para actuar como garante de un proceso libre y seguro.

Fact-checking efectivo: cuándo y cómo reducir la difusión de noticias falsas en redes sociales

Las personas deben corroborar siempre la identidad de quienes los llaman o escriben.

La llegada de los Reyes Magos podría esconder una estafa: esta es la táctica que usan delincuentes para vaciar cuentas bancarias

Ahorra energía y disminuir el consumo es la prioridad de muchas personas en la actualidad.

Este es el electrodoméstico que expertos recomiendan desconectar para evitar que la factura de la energía se incremente en diciembre

Joven joven lucha por concentrarse mientras trabaja con una computadora

¿Su computador con Windows 11 está consumiendo demasiada memoria RAM? Estos son algunos ajustes que puede hacer para evitarlo

Mark Zuckerberg amplía su imperio.

La nueva adquisición de Mark Zuckerberg: una startup que cambiará la forma de usar la tecnología

Noticias Destacadas