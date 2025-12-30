Elon Musk admitió que YouTube es mejor que X en un aspecto: el magnate ordenó “subir los pagos”

El sistema de monetización de X volvió a quedar en el centro del debate tras una admisión poco habitual de Elon Musk. El dueño de la red social aceptó que la plataforma no está recompensando de forma justa a quienes generan contenido y reconoció que, en ese aspecto, YouTube ha logrado hacerlo mejor.
La declaración se dio en medio de reclamos públicos de creadores y discusiones internas sobre cambios urgentes en los pagos.
Reclamos de creadores y dudas sobre la monetización
La conversación se encendió luego de que Nikita Bier, directora de producto de X, anunciara que se preparaban ajustes y mejoras pensadas para usuarios avanzados.
A través de un mensaje en X, señaló que:
“Durante la próxima semana, publicaré algunas pequeñas mejoras para usuarios avanzados. La mayoría fueron soluciones rápidas que, por alguna razón, se pasaron por alto. Estén atentos”.
At this point, I think creator payouts does more harm than good—and we need to off-ramp to a different system— Nikita Bier (@nikitabier) September 30, 2025
Ese anuncio abrió la puerta a nuevas críticas. Uno de los usuarios, Peter Duan, expuso su inconformidad, mencionando que, “por favor, arreglen la monetización. He comparado constantemente mis pagos con los de mis compañeros y siempre he recibido menos de lo que merezco. Con gusto les proporcionaré los datos. Gracias”.
La respuesta de Bier fue directa y generó aún más discusión. La ejecutiva planteó que el esquema actual de pagos podría estar causando más problemas que beneficios y sugirió la necesidad de replantear por completo el modelo de monetización.
“En este punto, creo que los pagos a los creadores hacen más daño que bien, y necesitamos pasar a un sistema diferente”, señaló en X.
Musk señala el problema y pone a YouTube como referencia
El intercambio no pasó desapercibido para Elon Musk, quien intervino para matizar las críticas y señalar el origen del inconveniente. Según el empresario, el fallo no está en pagar a los creadores, sino en hacerlo por debajo de lo posible y sin una distribución suficientemente precisa.
El mensaje del magnate fue:
“No, el problema es que pagamos menos de lo que podemos y no asignamos los pagos con la suficiente precisión. YouTube lo hace mucho mejor”.
En ese contexto, Musk admitió que YouTube ha logrado un sistema más eficiente para recompensar el contenido, al asignar mejor los ingresos y ofrecer pagos más acordes al impacto real de cada creador. Por ello, dio la orden de aumentar las compensaciones y ajustar el mecanismo de reparto dentro de X.
El medio UHN Plus aseguró que Elon Musk envió un mensaje interno al jefe de producto de X en el que ordenó elevar de forma considerable los pagos a creadores de contenido.
𝕏‼️ | Elon Musk ordenó al jefe de producto de 𝕏 "subir los pagos a creadores way way way way up" (muy muy muy muy arriba), en un mensaje interno que desata euforia entre influencers y creadores de contenido. pic.twitter.com/PuNOZng0Vg— UHN Plus (@UHN_Plus) December 30, 2025
El reconocimiento supone un giro relevante en la postura de la compañía y deja claro que la competencia con otras plataformas no solo se libra en número de usuarios o alcance, sino también en la forma de valorar económicamente el trabajo de quienes mantienen viva la conversación digital.