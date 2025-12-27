Tecnología

La preocupante reflexión de Elon Musk sobre los videos cortos: “Dañan el cerebro de las personas”

Musk volvió a demostrar su capacidad para generar debate al abordar temas que fueron desde los avances tecnológicos hasta las transformaciones culturales impulsadas por las redes sociales.

Siga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
28 de diciembre de 2025, 12:44 a. m.
Elon Musk arremete contra los videos cortos.
Elon Musk arremete contra los videos cortos. Foto: AFP

Elon Musk se ha consolidado como uno de los personajes más determinantes a nivel global, no únicamente por el tamaño de su patrimonio, sino por la influencia real que ejercen sus decisiones en áreas estratégicas.

Ojo al dato; este es el ranking de los 10 multimillonarios que más dinero ganaron en 2025

Cada declaración suya es seguida de cerca, lo que lo mantiene de forma permanente en el centro de la conversación pública y mediática. Recientemente, en una entrevista concedida a Katie Miller y difundida en YouTube, Musk volvió a demostrar su capacidad para generar debate al abordar temas que fueron desde los avances tecnológicos hasta las transformaciones culturales impulsadas por las redes sociales.

No obstante, uno de los puntos que más llamó la atención fue su dura postura frente a los contenidos de corta duración, al afirmar que: “Quizás un video corto... están pudriendo el cerebro de las personas”.

La declaración del empresario se da luego de una reflexión más amplia sobre la influencia de la tecnología en la vida cotidiana y los posibles efectos negativos de las nuevas dinámicas de consumo digital, que puede tener para la conciencia y la forma en que las personas procesan la información.

Al final de la entrevista, Musk manifestó inquietud por el rumbo de ciertas creaciones tecnológicas y señaló, con tono irónico, que el formato de video corto podría ser una de las invenciones más perjudiciales para la humanidad.

Al ser consultado sobre qué avances han hecho retroceder a la sociedad, insistió en que este tipo de contenidos fomentan un consumo acelerado que, a su juicio, deteriora la capacidad de atención y debilita el pensamiento profundo.

Musk, quien fue asesor de Trump y dirigió el Departamento de Eficiencia Gubernamental, anunció que dejaría su cargo en la administración Trump para centrarse en sus negocios.
Musk manifestó inquietud por el rumbo de ciertas creaciones tecnológicas. Foto: Getty Images

“Lo que predigo que sucederá, no es lo mismo que quiero que suceda. Si pudiera, sin duda frenaría la IA y la robótica, pero no puedo. Avanza a un ritmo muy rápido, me guste o no”, precisó durante la entrevista con el medio.

