Ojo al dato; este es el ranking de los 10 multimillonarios que más dinero ganaron en 2025

Uno de los sueños de millones de personas alrededor del mundo es convertirse en un multimillonario. Muchos buscan lograr más allá de la estabilidad financiera, la capacidad de poder gastar sin límite y de poder acuñar cualquier cantidad de dinero en sus cuentas sin parar. Pues, aunque es el sueño de millones, solo unos pocos en todo el mundo lo han logrado de manera exitosa, ya sea por su historia empresarial, por su audacia en los negocios o simplemente por linaje.

Sin embargo, cada año el listado de los que más dinero hicieron cambia, pues entran nuevos competidores, salen otros que han perdido dinero, por lo que esta lista es dinámica y depende mucho del paso del tiempo. Aquí le presentamos el ranking de los 10 multimillonarios que más ganaron dinero en el 2025, según Forbes.

10. Carlos Slim (ganó 24.300 millones de USD en 2025)

El magnate mexicano logró cerrar el 2025 con un patrimonio cercano a los 101.600 millones de dólares. Cuenta actualmente con un conglomerado empresarial denominado América Móvil, que es el mayor operador de telecomunicaciones de América Latina.

9. Mark Zuckerberg (ganó 24.300 millones de USD en 2025)

Fundador del imperio Meta, alcanzó este año un patrimonio de 226.800 millones de dólares. Tuvo ingresos este año por 141.000 millones de dólares, creciendo un 21% impulsado por el desarrollo de la IA.

8. Masayoshi Son (ganó 25.400 millones de USD en 2025)

Creador del imperio tecnológico SoftBank logró acuñar una fortuna de 56.100 millones, luego de ganar este año otros 25.400 millones de dólares. Su apuesta durante este año fue por la inteligencia artificial.

7. Germán Larrea Mota Velasco (ganó 25.600 millones de USD en 2025)

Presidente del Grupo México, que logró finalizar el año con un patrimonio de 51.400 millones de dólares y una ganancia de otros 25.600 millones de dólares. Dirige actualmente el conglomerado mexicano que es líder en minería y transporte ferroviario, con más de 80 años de trayectoria.

6. Amancio Ortega (ganó 28.700 millones de USD en 2025)

Fundador de la compañía Inditex, grupo dueño de tiendas Zara, alcanzó un patrimonio de 145.200 millones, luego de generar ganancias este año de 28.700 millones. Adicional a ello, en sus negocios personales tuvo más de 3.000 millones de dividendos por inversiones inmobiliarias en Europa y América del Norte.

5. Larry Ellison (ganó 40.600 millones de USD en 2025)

Fundador y también director de tecnología de Oracle logró llegar a un patrimonio de 250.300 millones de dólares, registrando una ganancia actual de 40.600 millones de dólares. De hecho, marcó un hito este año al registrar la mayor ganancia diaria para un multimillonario, luego de que la acción de Oracle aumentara un 36%.

4. Jensen Huang (ganó 42.300 millones de USD en 2025)

El CEO de la empresa Nvidia también logró acuñar una basta fortuna, al sumar unos 42.300 millones, finalizando el año con cerca de 159.500 millones. Convirtió a la empresa en la primera en superar una valuación de 5 billones de dólares.

3. Sergey Brin (ganó 86.100 millones de USD en 2025)

El cofundador de la empresa Google logró este año un patrimonio de unos 235.100 millones, con una ganancia adicional de 86.100 millones de dólares. La marca Alphabet es una de las causantes de dicho crecimiento, pues fue un año con un potencial de posicionamiento por la IA.

2. Larry Page (ganó 28.700 millones de USD en 2025)

Page es cofundador de Google y terminó con 254.700 millones de dólares, al sumar unos 98.700 millones como patrimonio. Consolidó su estrategia de liderazgo en IA, luego de haber lanzado Gemini 3, uno de los aplicativos de IA más importantes del mundo.

1. Elon Musk

Alcanzó un patrimonio de 754.400 millones de dólares, luego de registrar una ganancia de 333.200 millones, que equivale a unos 935.000 millones diarios. Entre las razones está que SpaceX elevó su valuación, al igual que Tesla.