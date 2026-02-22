Hija de Marbelle habló sobre su padre y confesó particular detalle tras años de su muerte: “No hay un solo día”

Rafaella Chávez, hija de Marbelle, se ha convertido en protagonista de diversas noticias en redes sociales, debido a situaciones de su vida. Más allá de su talento artístico, muchos se interesan por saber acerca de sus amores y su familia.

Recientemente, la joven concedió una entrevista a La corona TV, en la que navegó sobre distintos temas personales. Uno de los puntos que más despertó curiosidad fue el relacionado con su papá, Royne Chávez, quien falleció años atrás.

Rafaella Chávez indicó que casi no le hacían preguntas al respecto de su progenitor, por lo que para ella era distinto manejar el asunto ante cámaras. De hecho, en la charla con el Gordo Ariel, contó que tenía mucho de él, a pesar de ya no compartir en vida.

Al contar en qué se parecían, la cantante puntualizó que era muy organizada y estructurada, sintiendo una pasión fuerte por la lectura. Allí reafirmó que no podía vivir sin libros, conservando ese legado.

“Soy demasiado Royne, no hay un solo día desde que no está acá que no quiera compartir con él […] Soy súper estructurada, me gusta saber el para qué, el por qué y el cuándo de todo“, comentó.

“Un amor profundo por el estudio y conocimiento, eso viene de él. Me dejó como parte de su legado... el amor por la lectura. Desde muy chiquita me levantaba muy temprano, como a las 5 de la mañana, para hacer el shabat. Era judío y cuando lo veía, ya estaba con su traje, completamente limpio y me esperaba para leer. Se leían las tres horas, te gustara o no”, agregó.

Estas rutinas estrictas le sirvieron a futuro, conservando caminos específicos en su día a día. Su manera de hablar confirmó lo mucho que le importaba esa imagen paterna.