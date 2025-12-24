Rafaella Chávez, hija de Marbelle, expuso caso de intolerancia y grosería que vivió en Bogotá: “Me empuja y se hace delante de mí”

La industria musical colombiana ha sido escenario del crecimiento de múltiples figuras reconocidas, entre ellas Marbelle, la cantante vallecaucana que se dio a conocer con temas como Amor sincero, Adicta al dolor y Collar de perlas.

A lo largo de su carrera, no solo su música, sino también su historia personal, ha despertado un marcado interés entre el público.

Rafaella, hija de Marbelle, expuso intolerancia Foto: Instagram: @rafaellamusik

Esa curiosidad ha sido constante con el paso del tiempo, al punto de que su vida fue llevada a la pantalla en una producción biográfica que captó la atención de los televidentes.

Desde entonces, cada episodio o acontecimiento relacionado con la artista suele causar conversación y seguimiento mediático.

No obstante, en esta ocasión el foco no está puesto directamente sobre la intérprete, sino sobre su hija, Rafaella Chávez.

Hija de Marbelle, acusada de meterse en relación de famosos, respondió y soltó advertencia: “No necesito destruir a nadie”

Rafaella Chávez expuso situación de intolerancia que vivió

A través de sus redes sociales, la joven llamó la atención al mostrar actitudes de intolerancia y comportamientos groseros que, según expuso, se dan con facilidad en la actualidad, incluso por situaciones cotidianas y muy simples como pagar un parqueadero.

Según contó Rafaella, una señora en un establecimiento comercial tuvo una actitud muy grosera con ella e incluso la empujó y pasó por delante de ella por no hacer la fila para pagar el servicio de parqueadero.

“La señora, por no hacer fila para pagar el parqueadero, me empuja y se hace delante de mí. Cuando le pido un poco de respeto, se me acerca a dos cm de mi cara y me insulta, por lo que me veo obligada a sacar el celular para grabar”, dijo Chávez.

Rafaella Chávez expuso situación de intolerancia que vivió. Foto: Instagram: @rafaellamusik

Para Rafaela, este tipo de situaciones están fuera de control, y manifestó que, hoy en día, es indispensable mantener la cámara del celular encendida para registrar estos hechos y evitar que escalen.

“Es increíble que tengamos que vivir con una cámara encendida todo el tiempo para que cosas como estas no pasen”, añadió en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Rafaella Chavez, hija de Marbelle, denunció “experiencia horrible” en Bogotá y prometió irse hondo: ”No me quedaré callada"

Luego de que la rabia pasó, Rafaela publicó una imagen muy cercana al rostro de la señora en cuestión y aprovechó el momento para hacer un comentario jocoso sobre la dentadura de la mujer, que no se encontraba en buen estado.

Rafaella Chávez, hija de Marbelle, mostró discusión que tuvo Foto: Instagram: @rafaellamusik

“Al menos nos queda claro que necesita con urgencia un dentista... alguien que de Navidad le regale un kit dental”, concluyó, acompañado de emojis que reflejaban una mezcla de pena y gracia por la situación.