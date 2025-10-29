Hija de Marbelle, acusada de meterse en relación de famosos, respondió y soltó advertencia: “No necesito destruir a nadie”

La casa de los famosos Colombia se encuentran en preparativos para su tercera temporada, llevando a que los televidentes estén pendientes de quiénes serán las celebridades que integrarán el elenco. Muchos apuestan por rostros polémicos, esperando una edición distinta y controversial.

En medio de las votaciones para elegir a los famosos, el segundo grupo de aspirantes dio bastante de qué hablar, pues los usuarios de redes sociales no identificaban a algunas creadoras de contenido. Varias estaban surgiendo, por lo que poco se hablaba de ellas.

Sin embargo, recientemente, Clara Diago desató una cruda polémica en medios nacionales, luego de dar una entrevista a Qué hay pa’ dañar, en la que comentó una situación personal que la había afectado. La mujer señaló a Rafaella Chávez, hija de Marbelle, de haberse metido en su relación amorosa.

Clara Diago confesó que Rafaella Chávez "se metió en su relación". | Foto: Captura de Instagram @quehaypadanaroficial

“Se metió en mi relación, entonces creo que no es una persona grata para mí… Ella fue una persona que se metió en mi relación actual sabiendo que yo existía, entonces yo creo que eso es una falta total como mujeres… Esa es una persona que yo no soportaría tener en la casa. Si la tuviera en un ring de boxeo, la acabaría", dijo.

“Si tú sigues hablándole a él, comunicándote con él, sabiendo lo que pasó, también ella es muy culpable”, agregó.

Sin embargo, Rafaella Chávez no se quedó callada y recurrió a sus redes sociales para responder a estas acusaciones, frenando en seco a quienes estaban pasando la línea con sus temas personales.

Hija de Marbelle respondió a acusaciones de infidelidad

De acuerdo con lo que quedó registrado, Chávez utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un pronunciamiento, el cual rechazaba cualquier tipo de acusación sobre una supuesta infidelidad. La artista reiteró que jamás se involucró con alguien comprometido, por lo que esto era solo una excusa para crear fama.

“En los últimos días, se ha difundido una historia completamente falsa sobre mi vida privada. Quiero dejar algo claro: no tengo, ni he tenido, ningún vínculo sentimental con el hombre al que se me intenta relacionar”, dijo al inicio.

La joven fue clara en que si esta situación continuaba, tomaría acciones y destaparía la verdad de todo lo que se estaba diciendo, al punto de exponer a los mentirosos.

Rafaella Chávez se pronunció por polémica. | Foto: Instagram @rafaellamusik

“Respeto mi nombre, mi trayectoria y mi dignidad demasiado como para quedarme callada ante una mentira creada con fines mediáticos. He guardado silencio por respeto, pero tengo pruebas contundentes que desmienten cada palabra. Si esta situación continúa y mi nombre sigue siendo usado como herramienta de espectáculo o trampolín para la fama, haré público el material completo en video, con fechas, mensajes y evidencias para que la verdad quede expuesta”, afirmó.