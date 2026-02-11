Rafaella, hija de Marbelle, sufrió un doloroso accidente en el rostro y publicó video de la herida

Rafaella Chávez, hija de la reconocida cantante Marbelle, vivió recientemente un angustiante momento que preocupó a los miles de seguidores que acumula en sus redes sociales.

La también actriz y cantante se pronunció por medio de sus historias y, a través de un video, dejó ver la dolorosa herida que sufrió en la nariz tras un inesperado accidente doméstico, lo que generó una ola de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

Rafaella sufrió accidente doméstico que le causó fuerte herida. Foto: @rafaellamusik

Rafaella se mostró visiblemente afectada y decidió explicar lo ocurrido para evitar especulaciones. Afirmó que jamás imaginó que terminaría con una lesión tan incómoda y dolorosa.

“Quiero pasar por aquí para dar un poco de contexto porque hay muchas personas preocupaditas y no es mi intención. Gracias por sus mensajitos. La cosa más random, la forma más inesperada, lo que menos se imaginen que pueda pasar, eso me pasó a mí”, manifestó.

Según contó, el accidente ocurrió mientras estaba organizando su ropa y, en un descuido, una de sus prendas le causó una fuerte lesión en el rostro, específicamente en el área de la nariz.

“Yo estaba lavando ropa y tengo este pantalón tipo tacón (son una sola pieza) y yo los tenía colgados y extendidos porque los acababa de usar hace poco, entonces estaba intentando bajarlos y me cayó este tacón en la nariz. No les puedo explicar el dolor”.

El impacto fue tan fuerte que, además del dolor inmediato, le dejó una herida visible que preocupó a quienes vieron el video. En las imágenes se alcanza a notar la inflamación y una pequeña cicatriz, lo que provocó que muchos seguidores le escribieran para conocer detalles de su estado de salud.

Lejos de dramatizar la situación, Rafaella optó por tomárselo con tranquilidad y agradeció a quienes le enviaron mensajes. Sin embargo, también aprovechó para pedir ayuda y recomendaciones que le permitan recuperarse lo más pronto posible.

La reflexión de Rafaella tras sufrir inesperado accidente

El incidente ocurrió precisamente en una semana especial para ella. No obstante, se mostró fuerte ante la situación e hizo una reflexión al respecto.

“Mañana inicia un viaje muy especial porque es la semana de mi cumpleaños, así que nada me va a impedir pasarla bien, celebrar y disfrutar mi vida. Gracias de verdad a todos los amigos, a todas las personas bonitas que han puesto un mensajito. Les iré contando cómo salgo de esta situación”, dijo frente a sus seguidores.

Con este mensaje, Rafaella dejó claro que, pese al doloroso accidente, mantiene una actitud positiva y está decidida a no permitir que el percance arruine su celebración.