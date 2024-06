“Me arrastró del pelo por todo el parqueadero”: Rafaella Chávez reveló detalles de problema que tuvo con su vecina

Los hechos ocurrieron en la época de la pandemia por covid-19; una noche en la que Rafaella se encontraba organizando su apartamento decidió salir a botar la basura, sin portar un tapabocas, situación que no fue de agrado para una de las vecinas de la propiedad horizontal.

Hija de Marbelle revivió complicada situación que vivió con una vecina

“La mujer empieza a decirme una gran cantidad de groserías, a decirme que me iba a denunciar y que no iba a descansar hasta no verme un tapabocas ‘en la jeta’”.