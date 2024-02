A novio de Rafaella, hija de Marbelle, le llovieron críticas por hacerla llorar; se defendió

“[...]Para qué estar en un lugar señores donde la deben estar pasando sabroso si están en estas, ella sentada y además en una escalera. Yo sí les voy a decir una cosa, a mí sí me da mucho pesar porque este tipo de relaciones son las que al amor les desvirtúan completamente el nombre porque esto no es amor [...] qué se van a quedar ahí dando un espectáculo pues a cuenta de qué ”, expresó la presentadora samaria.

A lo que agregó: “Chicos vean, cuando ya una relación y en ustedes se ha presentado ya esta no es la primera vez, varias veces , el amor de verdad debería llevar a separar no a seguirse haciendo daño”.

“Rafa y yo somos una pareja normal, que somos figuras públicas sí, pero tenemos nuestros problemas como todos ustedes, tenemos discusiones, conflictos, lloramos y todo igual [...] De pronto, no era el escenario, pero básicamente este medio de comunicación mostró el video como no debía y me tildaron de la persona más conflictiva, el ogro más terrible, el maltratador y pues no estoy de acuerdo con lo que pusieron en estas imágenes”, afirmó el artista.