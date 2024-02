Marbelle se sinceró sobre la oferta que recibió de ‘La casa de los famosos’; fue clara con respecto a su decisión

Marbelle habló de oferta que le hicieron para ‘La casa de los famosos’

Marbelle fue clara en que recibió la respectiva llamada por parte de la producción, donde le hicieron ciertas ofertas para que diera una respuesta afirmativa. Sin embargo, según expresó en Lo sé todo, no tuvo que pensar en ninguna de las “promesas” que le hacían, ya que estaba clara en que no iría.

“Me llamaron, me dijeron, me prometieron el cielo y la tierra, pero yo no necesito que me prometan nada para saber dónde quiero estar”, mencionó ante cámaras, donde también destapó que estaba trabajando en nueva música y se preparaba para integrar un proyecto.