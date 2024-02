Marbelle se destapó y confesó qué sucedió con su novio futbolista Sebastián Salazar

Sin embargo, a pesar de no hacer pública en un 100% su relación, en cuestiones del amor, la artista es toda una romántica empedernida, pues en varias ocasiones ha dejado ver su lado romántico con su pareja Sebastián Salazar.

Recientemente, en entrevista para Canal 1, la cantante de ‘Adicta al dolor’ reveló si es cierto los rumores que indican una ruptura con el futbolista, basándose en que la pareja no volvió a postear nada en sus redes sociales.

En dicha entrevista, Marbelle aseguro que no se encontraba sola, por el contrario, dijo estar en una relación con Sebastiá n , mismo con el que tomaron la decisión de mantener su relación privada y fueras de las redes sociales ante los mensajes negativos que recibían en principio por su diferencia de edad.

“No estoy sola, todavía no. Llevo 8 años con Sebastián, estamos tranquilos. Lo que pasa es que yo trato de mantener mi relación al margen de los medios y de las redes , pero él está tranquilo, yo estoy tranquila, todo está bien”, Dijo la cantante.

Respuesta que dejo tranquilo a muchos de sus seguidores, quienes no entendían por qué la pareja no había vuelto a salir en las redes sociales.

Marbelle aseguro que no se encontraba sola, por el contrario, dijo estar en una relación con Sebastián. | Foto: tomada de la cuenta de Instagram@marbelle.oficial

Marbelle reveló la razón por la cual no se ha casado con Sebastián Salazar

En la charla con Carlos Giraldo, la celebridad indicó que su relación vivió cambios significantes, al punto que decidieron no exponerla tanto en las plataformas digitales y evitar ser criticados por cualquier asunto. La colombiana apuntó que, al no mostrarse tan juntos, comenzaron a disfrutar de diversas situaciones íntimas y emocionantes.

Marbelle, confirmó que sí quieren llegar al altar, pero no han dado este paso porque están disfrutando de un momento pleno y no ven la necesidad de apresurar esta idea. | Foto: Getty Images

“Tuvimos que aguantarnos mucho bullying y por eso he cuidado tanto de mostrar cosas en redes. He tratado de no mostrar nada en redes: hay muchos detalles hermosos, viajes, pero que son de nosotros”, dijo en el programa.