Rafaella Chávez atraviesa complicado momento y se destapa en redes sociales: “Siempre pasa”

¿Rafaella Chávez ingresará a ‘La casa de los famosos’?

Rafaella, de manera breve, confirmó que no formará parte del controversial reality show. Sin embargo, dejó a sus seguidores con una gran curiosidad al no revelar las razones detrás de su decisión de no unirse al programa de Canal RCN. La incertidumbre sobre los motivos de su ausencia sigue generando especulaciones entre sus fans, quienes esperan más claridad sobre la situación. No obstante, hasta el momento, no ha vuelto a tocar el tema.