Rafaella Chavez, hija de Marbelle, denunció “experiencia horrible” en Bogotá y prometió irse hondo: ”No me quedaré callada"

Con el pasar de los años, cualquier suceso que pase en su vida es de interés de público. Sin embargo, en este momento, no es ella quien capta la atención , sino su hija Rafaella Chávez, quien confesó que fue víctima de una desagradable situación en Bogotá.

Rafaella Chávez, hija de Marbelle, confesó que vivió delicada situción en Bogotá

Rafaella aprovechó este espacio en el que tiene gran visibilidad y aseguró que tomará cartas en el asunto, hará una denuncia pública y no se quedará callada, ya que lo que vivió fue realmente incómodo y molesto.

“Es increíble que a estas alturas, las mujeres tengamos que aguantar que nos agredan y se aprovechen de esa forma al vernos solas. No, no me pienso quedar callada, próximamente contaré detalles”, aseguró Rafaella.