La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, le respondió al presidente, Gustavo Petro, luego de un trino en el que este advirtiera a los gobernadores y alcaldes que podría sacarlos de sus cargos.

“No más engaños al pueblo, este gobierno pide que los ricos paguen impuestos. Es la educación, la salud y el agua potable de toda la población, por los hijos eso no se puede perder. Ese impuesto son las vías de las veredas campesinas, no nos suicidamos. Se acabó la patria boba”, dice una parte del trino que escribió Petro.

“Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mia. El gobernador de Santander queda advertido su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la nación, reuna a los alcaldes que coordina y se pone a trabajar con ellos en los acuerdos de tasa predial en los concejos municipales de Santander. La paz es un derecho y punto”, añadió.

Por su parte, la gobernadora del Meta le contestó: “Amenazar desde la Casa de Nariño a un alcalde con destituirlo y “advertir” a un gobernador en el mismo sentido, aun cuando carezca de sustento jurídico, no es un tema menor. Alcaldes y gobernadores, no somos subalternos del presidente. Como presidenta de la Federación Nacional de Departamentos y gobernadora del Meta, no puedo guardar silencio". dijo.

“Le expreso toda mi solidaridad a los alcaldes y al gobernador de Santander ante este incomprensible pronunciamiento del Gobierno nacional. Al presidente Gustavo Petro lo invito, como en otras oportunidades, al diálogo y a actuar en observancia de la ley y mediante el uso de los canales adecuados. El propio gobernador de Santander lo ha invitado a su departamento para conversar de manera respetuosa y de cara a la ciudadanía”, agregó.

“La institucionalidad y los gobiernos locales y regionales no pueden continuar siendo blanco permanente de agresiones sin sustento. Colombia necesita respeto por sus territorios. Necesita diálogo real. No imposiciones desde el nivel central”, puntualizó.