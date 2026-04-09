Asointermedias pone sobre la mesa 10 propuestas para el próximo presidente de Colombia

La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias anunció este 9 de abril una hoja de ruta con diez propuestas estratégicas que serán presentadas a los candidatos a la Presidencia de la República, con el propósito de incidir en la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo.

De acuerdo con el comunicado, la iniciativa fue construida de manera conjunta por 54 ciudades intermedias del país, que buscan posicionarse como actores determinantes en la toma de decisiones nacionales. Estas ciudades son consideradas puntos de convergencia regional y motores del desarrollo económico y social en distintos territorios.

El director ejecutivo del gremio, Santiago Ospina, explicó que el objetivo es llevar estas propuestas directamente a los aspirantes presidenciales antes de las elecciones. “Hoy las ciudades intermedias estamos dando un paso adelante para incidir directamente en el futuro del país. Hemos construido un documento con 10 propuestas que estaremos presentando a los candidatos presidenciales, con el objetivo de que sean tenidas en cuenta en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, independientemente de quién resulte elegido”, afirmó.

Desde la asociación también se destacó que estas iniciativas responden a necesidades concretas de los territorios, con énfasis en desarrollo equilibrado, conectividad y fortalecimiento institucional. En ese sentido, el alcalde de Ocaña y delegado del gremio, Emiro Cañizales, señaló que el documento busca anticiparse al debate electoral. “Somos 54 ciudades que funcionan como punto de convergencia de diferentes subregiones del país. Por eso, hemos construido un documento con 10 iniciativas claras que responden a las necesidades reales de nuestros territorios. Nuestro interés es que, con suficiente anticipación, quienes aspiren a dirigir a Colombia conozcan estas propuestas y las integren en sus programas de gobierno”, indicó.

La organización sostuvo que con esta estrategia pretende consolidar el papel de las ciudades intermedias en la formulación de políticas públicas, promoviendo un modelo de desarrollo más incluyente y articulado con las dinámicas regionales del país.