¿Dónde estudiar un máster en marketing? Estas son las tres mejores escuelas de América Latina, según QS Rankings 2026
Conozca cuáles son las mejores instituciones que hay en esta región para estudiar marketing.
Estudiar un máster es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona, esto lo ayudará a potenciar sus capacidades y adquirir nuevos conocimientos.
Una de las áreas más importantes es el marketing, que cada vez va teniendo más importancia al interior de las empresas y en diferentes contextos. Recientemente, fue publicada la última edición del QS Business Master’s Rankings 2026: Marketing y dejó grandes sorpresas.
Este listado muestra los mejores programas de máster que hay en diferentes partes del mundo y las instituciones en donde encontrarlos. Entre otras cosas, se evaluaron la empleabilidad, liderazgo intelectual, diversidad y valor por dinero.
En el caso de América Latina, la escuela que está mejor posicionada se encuentra en Costa Rica y es la Incae Business School. De acuerdo con el ranking, esta institución está ubicada en el puesto 38 a nivel global, lo que la convierte en toda una referente regional y mundial para cursar posgrados en marketing.
Un poco más abajo destacan dos universidades peruanas: Centrum Católica Business School (PUCP) y Esan Graduate School of Business. Ambas están en la banda #101–150 del ranking global, consolidándose como dos de las más destacadas en toda la región.
De esta forma, el escalafón de las instituciones de América Latina quedó de la siguiente manera:
- Incae Business School: Escuela de Costa Rica y ubicada en el puesto 38.
- Centrum Católica Business School (PUCP): Institución de Perú que se encuentra en la banda número 101–150.
- Esan Graduate School of Business: Ubicada en Perú y también en la banda número 101–150.
En cuanto a nivel mundial, la mejor institución en materia de un máster de Marketing es la HEC Paris, que ocupa el puesto número 1 por destacar en diferentes aspectos.
El top cinco lo completan Essec Business School, ESCP Business School, Columbia Business School y la La Universidad IE.
Todas estas instituciones destacan a nivel mundial y son las mejores opciones, según este importante ranking, para aquellos que estén buscando estudiar un máster en marketing.