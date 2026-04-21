Mundial 2026 proyecta US$10.500 millones en publicidad: así se preparan las marcas con creadores y contenido en tiempo real

El Mundial de Fútbol 2026 se perfila como el evento de mayor impacto económico en la historia del deporte, con una proyección de inversión publicitaria que alcanzará los 10.500 millones de dólares, según cifras de la consultora Warc Media. Este monto representa un incremento del 1,1 % frente al Mundial de Qatar y responde a cambios en el consumo de medios, donde la interacción de la audiencia se concentra en entornos multiplataforma.

En este contexto, las marcas han comenzado a sustituir estrategias tradicionales, como el product placement estático, por el Real-Time Marketing, una táctica que prioriza la ejecución en menos de 24 horas frente a los calendarios definidos con meses de anticipación. Esta transformación también se ve impulsada por el regreso de la Selección Colombia y la coincidencia horaria con Estados Unidos, México y Canadá, lo que facilitará una interacción simultánea entre audiencias y creadores de contenido.

Will Calderón, director creativo de Match Agency, señaló que la efectividad de las campañas dependerá de la capacidad de reacción ante eventos inesperados. “El modelo de cerrar presupuestos con un año de antelación es una dinámica obsoleta ante la velocidad de la conversación digital. Las marcas necesitan hoy una reserva táctica o un presupuesto líquido que les permita ejecutar acciones en el momento indicado, pues las mejores oportunidades de viralidad surgen de un gol de último minuto o una celebración curiosa”, afirmó.

Ante la demanda de inmediatez, las compañías prevén fortalecer estrategias en las que influenciadores lideren la llamada segunda pantalla, con contenidos en tiempo real como memes, reacciones y dinámicas de Creator-Led Commerce durante los partidos. Según el experto, los perfiles especializados en táctica deportiva, gaming o gastronomía registran tasas de conversión superiores a las de creadores genéricos.

Asimismo, se proyecta el crecimiento de experiencias phygitales, en las que activaciones presenciales se transmiten en plataformas digitales. A esto se suma el “Efecto Roadtrip”, impulsado por el desarrollo del torneo en tres países, que permitirá integrar marcas en contenidos de viaje producidos en tiempo real.