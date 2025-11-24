El jefe del Estado Mayor de Hezbolá fue abatido tras ataque de Israel: Irán lanzó dura advertencia

Israel abatió al jefe de Estado Mayor de Hezbolá ,Haytham Ali Tabtabai, en un ataque aéreo contra un edificio residencial en la capital libanesa este domingo, en una operación que dejó 5 muertos y que el grupo armado consideró como el cruce de una línea roja.

En un comunicado, el grupo terrorista confirmó la muerte del “gran comandante” Tabtabai en un “traicionero ataque israelí contra la zona de Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut”, sin especificar su cargo dentro del grupo.

Tabtabai es el comandante de mayor rango de Hezbolá asesinado por Israel desde el inicio del alto el fuego de noviembre de 2024, cuyo objetivo era poner fin a más de un año de hostilidades entre ambos.

Un edificio residencial dañado en el ataque aéreo israelí del domingo que mató al jefe de gabinete de Hezbolá, Haytham Tabtabai. | Foto: AP

Israel ha intensificado recientemente sus ataques en los bastiones de Hezbolá en el sur y el este de Líbano, donde afirma tener como objetivo al movimiento armado chiita al que acusa de violar el alto el fuego rearmándose y reactivando sus infraestructuras.

Las autoridades libanesas, por su parte, acusan a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego concluido bajo mediación estadounidense al seguir atacando su territorio y ocupando cinco puntos estratégicos del sur del territorio libanés.

En un comunicado divulgado poco después del ataque, el ejército israelí había asegurado que “eliminó al terrorista Haitham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hezbolá”.

Simpatizantes de Hezbolá sostienen retratos del jefe del Estado Mayor de Hezbolá, Haytham Tabtabai. | Foto: AP

Cientos de simpatizantes de Hezbolá se congregaron al sur de Beirut para la procesión funeraria de Tabatabai y de otros dos miembros del movimiento terrorista asesinados el domingo, 23 de noviembre.

Los ataúdes envueltos en la bandera amarilla de este movimiento afín a Irán fueron cargados por milicianos vestidos con uniformes militares que entonaron cánticos religiosos, reportó un corresponsal de AFP.

La multitud también gritó consignas contra Israel y Estados Unidos y los asistentes portaron retratos de dirigentes del grupo y del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.

Por su parte, Irán condenó el lunes el asesinato del jefe militar de Hezbolá y aseguró que su muerte “constituye una violación flagrante del alto el fuego de noviembre de 2024 y un atentado brutal contra la soberanía nacional de Líbano”.

Combatientes de Hezbolá cargan el ataúd del jefe del Estado Mayor de Hezbolá, Haytham Tabtabai. | Foto: AP

“El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní condena fuertemente el cobarde asesinato del gran comandante de la Resistencia Islámica Libanesa, el mártir Haytham Ali Tabatabai”, indicó esa dependencia en un comunicado.