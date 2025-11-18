Texas designa como “terrorista extranjero” a una organización musulmana de derechos civiles en EE. UU. que funciona hace 30 años

El estado de Texas designó al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), una de las organizaciones musulmanas de derechos civiles más importantes de EE. UU., como terrorista extranjero.

Además del CAIR, que funciona en el país desde 1995, también incluyó en la misma lista a la organización islamista Muslim Brotherhood (los Hermanos Musulmanes).

“He designado a los Hermanos Musulmanes y al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas como organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales”, escribió en X el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Today, I designated the Muslim Brotherhood and Council on American-Islamic Relations as foreign terrorist and transnational criminal organizations.



This bans them from buying or acquiring land in Texas and authorizes the Attorney General to sue to shut them down. pic.twitter.com/lSYvpkTmh3 — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 18, 2025

“Esto les prohíbe comprar o adquirir terrenos en Texas y autoriza al fiscal general a interponer una demanda para su disolución”, agregó.

El problema con CAIR

CAIR consideró la declaración de Abbott como “difamatoria” y que “carece de fundamento legal y fáctico”.

“Greg Abbott es un político que prioriza a Israel y que ha pasado meses avivando la histeria antimusulmana para difamar a los musulmanes estadounidenses que critican al gobierno israelí”, dijo CAIR en una declaración.

Abbott ha mostrado apoyo a Israel en el conflicto en Gaza, y consideró antisemitas las manifestaciones estudiantiles propalestinas que ocurrieron en el estado.

Abbott es uno de los mayores aliados de Trump y tiene posiciones conservadoras y nacionalistas. | Foto: Houston Chronicle via Getty Imag

CAIR se definió como una “organización de derechos civiles” que “se opone a toda forma de violencia injusta, incluidos los crímenes de odio, la limpieza étnica, el genocidio y el terrorismo”.

Sus líderes están dispuestos a enfrentar al republicano en los estrados judiciales.

La designación de entidades como organizaciones terroristas

En septiembre de 2024, Abbott designó a la banda criminal Tren de Aragua como terrorista internacional, incluso antes de que su aliado, el presidente Donald Trump, hiciera lo propio a nivel federal en febrero de 2025.

Abbott, quien ya anunció sus intenciones de reelegirse en el cargo que ocupa desde 2015, promulgó en septiembre una ley del parlamento texano que prohíbe a estos proyectos inmobiliarios convertirse en complejos exclusivos que funcionen bajo la “ley sharia” o ley islámica.

Por su parte, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, tiene desde hace meses en la mira a un proyecto inmobiliario en la ciudad de Plano, al norte de Dallas, pertenecientes a comunidad practicantes del islam.

Los responsables del proyecto ya han negado que este complejo vaya a ser exclusivo para musulmanes y aseguran que se ajusta a las leyes del país.

La decisión se da en medio de un ambiente tenso en Estados Unidos por la victoria del musulmán de izquierda, Zohran Mamdani, en la ciudad de Nueva York.