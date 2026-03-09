Alarma

Crisis hídrica en Texas: una ciudad industrial podría enfrentar emergencia de agua en pocos meses

La prolongada sequía y la caída crítica de los embalses que abastecen a Corpus Christi encendieron las alarmas entre las autoridades.

Margarita Briceño Delgado

9 de marzo de 2026, 12:40 p. m.
Autoridades alertan que el descenso histórico en las reservas de agua podría obligar a declarar una emergencia
Autoridades alertan que el descenso histórico en las reservas de agua podría obligar a declarar una emergencia

Autoridades de Corpus Christi alertan que el descenso histórico en sus reservas de agua podría obligar a declarar una emergencia hídrica en los próximos meses si persiste la sequía.

El descenso del lago ha encendido las alarmas entre las autoridades

La ciudad de Corpus Christi enfrenta un escenario cada vez más preocupante, si las condiciones actuales se mantienen, pues podría declarar una emergencia hídrica en los próximos meses debido al rápido descenso de sus principales reservas de agua.

Las advertencias provienen de autoridades locales y expertos que monitorean el estado de los embalses que abastecen a esta importante zona industrial y portuaria del sur de Texas.

Según datos presentados por el gobierno municipal, el nivel del Lago Corpus Christi, una de las fuentes clave para el suministro de agua potable, ha caído por debajo del 10 % de su capacidad.

Este ha sido el registro más bajo desde que existen mediciones oficiales.

La situación se produce tras varios años consecutivos de sequía que han reducido de manera significativa los aportes de agua en la región.

El problema no se limita a un solo embalse.

Los cálculos indican que los dos principales suministros occidentales de la ciudad, el Lake Corpus Christi y el embalse de Choke Canyon Reservoir, podrían quedar casi vacíos hacia 2027, si las lluvias continúan por debajo de lo normal.

La crisis se vincula a una sequía prolongada de al menos cinco años que ha afectado a amplias zonas del sur de Texas.

Funcionarios municipales señalaron que esta situación climática extrema es la principal causa de la reducción del nivel de los reservorios que abastecen al área conocida como Coastal Bend.

Para el administrador municipal de Corpus Christi, Peter Zanoni, el descenso del lago marca un “hito notable” que obliga a intensificar la planificación hídrica.

Aunque todavía no existe una emergencia declarada, reconoció que el municipio debe prepararse para un escenario de escasez prolongada.

Mapa que muestra la ubicación de Corpus Christi, Texas, y el descenso crítico de sus embalses, situación que podría derivar en una emergencia hídrica en los próximos meses.
Mapa que muestra la ubicación de Corpus Christi, Texas, y el descenso crítico de sus embalses, situación que podría derivar en una emergencia hídrica en los próximos meses.

Impacto potencial en la economía y la industria

La posible crisis del agua tiene implicaciones mucho más allá del consumo doméstico.

Corpus Christi es uno de los principales centros energéticos y petroquímicos del Golfo de México, y buena parte de su suministro hídrico también se destina a la industria.

Analistas señalan que un número reducido de grandes empresas consume una porción significativa del agua disponible.

El mapa que alarma a Florida, Estados Unidos: estas ciudades podrían desaparecer bajo el agua

Por lo anterior, este lugar se enfrenta al desafío de equilibrar la demanda industrial con el abastecimiento residencial.

Especialistas del sector energético advierten que una escasez prolongada podría afectar refinerías, plantas petroquímicas y operaciones portuarias.

Lo anterior tendría repercusiones en el empleo y en el suministro de combustibles a nivel nacional.

