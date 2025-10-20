Trump redobla sus advertencias a Hamás y asegura que si no cumple con el cese al fuego “serán erradicados”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que da a Hamás una “pequeña oportunidad” para cumplir con el acuerdo de tregua en Gaza con Israel pactado hace un par de semanas, pero advirtió que el grupo terrorista propalestino será “erradicado” si no lo hace, según aseguró el mandatario desde Washington.

“Acordamos con Hamás que van a ser muy buenos, que van a comportarse. Y si no lo hacen, vamos a ir y vamos a erradicarlos. Si hace falta, serán erradicados”, dijo el republicano en la Casa Blanca sobre la actualidad del conflicto en Medio Oriente tras la firma del cese al fuego entre Israel y el grupo islámico.

Trump mandó a su enviado especial, Steve Witkoff, y a Jared Kushner, su asesor y yerno, a reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el lunes para discutir “desarrollos y actualizaciones en la región” en medio de las crecientes preocupaciones por una nueva escalada entre Israel y la agrupación terrorista.

El presidente estadounidense Donald Trump se refirió a la tregua en Gaza | Foto: Getty Images

Este anuncio se da después de un fin de semana en el que varios ataques amenazaron con acabar el frágil alto el fuego negociado hace casi dos semanas por el presidente estadounidense, donde ambas partes se han acusado mutuamente de violaciones a lo pactado en los últimos días.

A pesar de las tensiones, Trump insistió en que fuerzas de Estados Unidos no participarán en eventuales represalias contra Hamás. Hay decenas de países que han acordado unirse a una fuerza internacional de estabilización para Gaza que “estarían encantados de intervenir”.

“Además, Israel intervendría en dos minutos si yo se lo pidiera”, declaró Trump antes de darle la advertencia al grupo terrorista. “Pero por ahora, no se lo hemos dicho. Vamos a darles una pequeña oportunidad, y con suerte habrá un poco menos de violencia”, continuó el mandatario en su discurso desde la Casa Blanca de este lunes, insistiendo en sus críticas a Hamás.

Mensaje de Donald Trump a Hamás | Foto: AFP

“Han estado bastante revoltosos, e hicieron cosas que no deberían haber hecho, y si siguen haciéndolas, entonces vamos a ir y vamos a arreglarlo”, agregó el republicano.

Trump insistió en que Hamás ha quedado muy debilitado después de que Irán, su principal respaldo, sufriera unos duros ataques de Estados Unidos e Israel a mediados de año. “Ya no cuentan con el respaldo de prácticamente nadie. Tienen que ser buenos, y si no lo son, serán erradicados”, enfatizó.