Ultimátum de Trump a Hamás: “No tendremos más opción que matarlos”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió un duro mensaje en su red social Truth a los miembros del grupo terrorista de Hamás.

“Si Hamás continúa matando a personas en Gaza, que no fue el acuerdo, no tendremos más remedio que entrar y matarlos. ¡Gracias por su atención en este asunto!”, dijo Trump.

Hamás difundió el martes un vídeo que mostraba ejecuciones sumarias de presuntos “colaboradores” en plena calle en Ciudad de Gaza.

El presidente Trump había advertido que desarmaría a Hamás incluso con el uso de la violencia si es necesario, ante la perspectiva de que el grupo islamista se niegue a entregar las armas voluntariamente.

“Si ellos no se desarman, los desarmaremos nosotros. Y eso sucederá rápidamente y, quizás, violentamente”, afirmó el republicano en la Casa Blanca un día después de haber visitado Oriente Medio para celebrar el alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Hablé con Hamás y les dije “van a desarmarse”, y ellos dijeron “sí señor, vamos a desarmarnos”, dijo Trump al explicar que transmitió el mensaje al grupo “a través de mi gente” en lugar de hacerlo con contactos directos.

El líder republicano no dio más detalles sobre cómo pretende llevar a cabo el desarme de Hamás, a quienes da un plazo “razonable” para entregar las armas, sin precisar un periodo de tiempo concreto.

Estas son las primeras imágenes de la salida de los secuestrados de la franka de Gaza en vehículos de la Cruz Roja (Photo by Khames Alrefi/Anadolu via Getty Images) | Foto: Anadolu via Getty Images

Trump recordó también que para avanzar en el plan de paz es necesario que Hamás entregue a Israel los cuerpos de secuestrados fallecidos que permanecen en Gaza.

Las autoridades israelíes han reiterado que Hamás es capaz de seguir con la entrega acordada de los cadáveres de los secuestrados, pero ha tomado la decisión de no hacerlo, infringiendo así con lo previsto en el acuerdo propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Israel sabe perfectamente que Hamás es capaz de devolver más cadáveres y ha decidido no hacerlo”, ha protestado el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, durante su visita a Italia.

Saar ha asegurado que, si bien quieren “dar una oportunidad” al plan de paz de Trump, es necesario que primero Hamás entregue el resto de cadáveres y deje las armas. “Intentan usar a nuestros rehenes muertos como moneda de cambio”, ha dicho.

Mensaje de Donald Trump a Hamás | Foto: AFP

De igual forma, ha informado en su visita a tierras italianas, donde se ha reunido con representantes del Congreso en Roma y participado en un foro organizado por un ‘think tank’ y el Ministerio de Exteriores en Nápoles, de la “barbarie” de las ejecuciones extrajudiciales que Hamás ha cometido sobre de palestinos en Gaza.

“La comunidad internacional debe alzar la voz”, ha exigido el ministro israelí en una serie de mensajes publicados en su cuenta de X.

Como parte del acuerdo de alto el fuego que se puso en marcha el 11 de octubre, Hamás liberó a la veintena de secuestrados que seguían con vida y se comprometió a hacerlo lo propio con los cadáveres. Sin embargo, Israel ha acusado al grupo palestino de retrasar de manera deliberada estas entregas.