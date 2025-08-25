Suscribirse

Mundo

Estados Unidos emite alerta de seguridad y pide “reconsiderar” viajar al Valle del Cauca tras ataque terrorista en Cali

El anuncio fue realizado por la Embajada del país norteamericano en Bogotá

Redacción Mundo
25 de agosto de 2025, 12:26 p. m.
Autoridades adelantan labores de limpieza y recuperación del barrio La Base, en Cali, tras atentado terrorista del 21 de agosto.
Autoridades adelantan labores de limpieza y recuperación del barrio La Base, en Cali, tras el atentado terrorista del 21 de agosto. | Foto: Montaje El País: Raúl Palacios, El País / Alcaldía de Cali

Tras el atentado que sacudió la ciudad de Cali, el pasado 21 de agosto, la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, oficina diplomática del gobierno de Donald Trump en Colombia, lanzó una advertencia en las últimas horas para los viajeros que tienen pensado ingresar al país en los próximos días.

Estados Unidos recomendó “reconsiderar” viajar al Valle del Cauca, ya que “los delitos violentos, como robos a mano armada y asesinatos, son comunes”.

“Grupos terroristas están activos en algunas zonas. Debido a los riesgos actuales, algunos empleados del Gobierno estadounidense que trabajan en Colombia tienen prohibido viajar a esta zona”, dice el comunicado emitido por la embajada.

El anuncio fue emitido a través de la página web de la embajada.
El anuncio fue emitido a través de la página web de la embajada. | Foto: US Embassy Bogotá

La oficina diplomática también publicó información “sobre cómo mantenerse seguro en Colombia” y confirmó los números de teléfono y canales de comunicación para los ciudadanos americanos dentro del territorio colombiano.

Colombia vivió el pasado jueves, 21 de agosto, una sangrienta jornada con dos ataques que dejaron 18 muertos y decenas de heridos, en la peor embestida de los grupos armados en la última década.

Un camión cargado con explosivos estalló en una calle concurrida de Cali, la tercera ciudad más poblada del país.

Comerciantes y residentes afectados por el ataque terrorista en la Base Aérea Marco Fidel Suárez.
Comerciantes y residentes afectados por el ataque terrorista en la Base Aérea Marco Fidel Suárez. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

El ataque contra una escuela militar de aviación dejó seis muertos y más de 60 heridos, según el más reciente balance de la Defensoría del Pueblo. La alcaldía ordenó la militarización de la ciudad.

Ante los hechos, el Embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, mostró su solidaridad con las víctimas del atentado: “Reiteramos nuestra solidaridad con el digno pueblo colombiano ante los recientes ataques terroristas. Condenamos enérgicamente los actos de violencia en Amalfi, Cali, y Florencia, y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la paz en Colombia”, dijo el embajador.

“Seguimos apoyando a los héroes de las Fuerzas Militares de Colombia, la Policía de Colombia y a todos aquellos que trabajan incansablemente por un futuro seguro y próspero para Colombia”, agregó el diplomático.

Contexto: A la cárcel dos señalados integrantes de las disidencias de las Farc que habrían participado en ataque terrorista en Cali

El Gobierno colombiano responsabilizó del atentado a la mayor disidencia de las Farc, conocida como Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias Iván Mordisco.

Más temprano, en el noroeste del país, otra facción rebelde al mando de alias Calarcá arremetió contra un escuadrón de la Policía que trabajaba en una misión de erradicación de narcocultivos.

Armados con fusiles y un dron, derribaron un helicóptero y se enfrentaron a los uniformados, en un ataque que dejó 12 policías muertos.

Explosión frente a la base aérea marco Fidel Suárez en Cali
Explosión frente a la base aérea marco Fidel Suárez, en Cali. | Foto: Raúl Palacios

La violencia se recrudece en el país a un año de las elecciones presidenciales. El 11 de agosto falleció el candidato favorito de la derecha, Miguel Uribe, tras sufrir un atentado a disparos en la cabeza.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pareja de mexicanos con más de 36 años viviendo en Estados Unidos se ve obligada a autodeportarse: “Me pueden agarrar”

2. Asesinan a voluntario de la Defensa Civil en un intento de atraco: esta es la historia

3. Horóscopo semanal del 25 al 29 de agosto 2025: cambios fuertes, decisiones importantes y apariciones inesperadas

4. Grupo criminal habría apoyado el ‘tarimazo’ de Petro en Medellín: capos celebraron después del evento

5. US Open 2025 | Venus Williams se lleva todas las miradas tras regresar a sus 45 años

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados Unidosvalle del cauaCali

Noticias Destacadas

EE.UU.

Manhattan inicia su mayor transformación residencial en 20 años: ¿qué cambiará en el corazón de la ciudad?

.

Se cierra el cerco: país vecino de Venezuela prestará sus aguas y su territorio para operaciones de Estados Unidos contra cartel vinculado a Maduro

Redacción Mundo
Los temblores, que incluyeron dos eventos importantes en Nariño, han sido ampliamente sentidos en Pasto y sus alrededores.

Temblor en EE. UU. hoy: consulte el reporte de los últimos sismos este lunes 25 de agosto

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.