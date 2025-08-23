Nación

A la cárcel dos señalados integrantes de las disidencias de las Farc que habrían participado en ataque terrorista en Cali

Serían los responsables de ubicar los dos camiones cargados con explosivos en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.

24 de agosto de 2025, 12:17 a. m.