Nación
A la cárcel dos señalados integrantes de las disidencias de las Farc que habrían participado en ataque terrorista en Cali
Serían los responsables de ubicar los dos camiones cargados con explosivos en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.
En atención a los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre, por su presunta participación en el… pic.twitter.com/QnymqvfwyB— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 23, 2025
En desarrollo...