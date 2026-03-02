Programas de asistencia

Pagos del Seguro Social en Estados Unidos el 3 de marzo: ¿Quiénes reciben su dinero este martes?

La Administración del Seguro Social enviará una nueva ronda de pagos este inicio de mes, ¿está entre los beneficiarios?

2 de marzo de 2026, 4:02 p. m.
Beneficiarios del Seguro Social esperan sus pagos de marzo.
A comienzos de marzo se activa uno de los calendarios de pagos más importantes para millones de personas que dependen del Seguro Social en Estados Unidos, un programa clave para jubilados, personas con discapacidad, sobrevivientes y quienes reciben asistencia suplementaria.

Cada mes, la Administración del Seguro Social (SSA) organiza un cronograma específico para distribuir estos beneficios, lo que genera atención tanto dentro como fuera del país entre quienes reciben remesas o planifican sus finanzas internacionales.

La dinámica del pago varía según el tipo de beneficio y la situación particular de cada beneficiario. En marzo, el calendario se ajusta por el hecho de que el 1 de marzo cayó domingo, lo que afecta el envío de algunas transferencias al calendario normal.

Las fechas de pago se estructuran en varias semanas y dependen, en algunos casos, de la fecha de nacimiento o del momento en que la persona empezó a recibir sus beneficios.

Una de las fechas clave será el martes 3 de marzo, cuando la SSA enviará pagos a un grupo específico de beneficiarios. Se trata de quienes comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997 quienes tendrán acreditado el dinero ese mismo día.

Además, quienes reciben simultáneamente Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y otros beneficios del Seguro Social también verán que sus pagos se reparten en fechas separadas, dentro de los que están: la jubilación, sobrevivientes o beneficios por discapacidad (SSDI).

Estos depósitos de SSI se adelantaron al viernes 27 de febrero, debido a que el primer día del mes cayó en fin de semana y el pago del Seguro Social correspondiente se entregará el martes 3 de marzo.

Para el resto de beneficiarios que no entran en este grupo, el calendario de marzo seguirá un patrón basado en el día de nacimiento de cada persona:

  • Miércoles 11 de marzo: beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 1 y el 10 del mes.
  • Miércoles 18 de marzo: beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20.
  • Miércoles 25 de marzo: beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 21 y el 31.
Este esquema de fechas se mantiene como parte del modelo de dispersión de pagos de la SSA en 2026, el cual también se apoya en el uso exclusivo de depósito electrónico (ya sea por depósito directo a cuentas bancarias o mediante Tarjeta de Débito Direct Express) luego de la eliminación de los cheques en papel en el mes de septiembre de 2025.

La planificación anticipada de estos depósitos es vital para quienes dependen de estos recursos mensuales, especialmente porque los montos de los beneficios se han ajustado recientemente por el aumento por costo de vida (COLA) implementado en 2026, aunque ese ajuste varía según cada caso individual.

