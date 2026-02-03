Estados Unidos

Seguro Social en Arizona: calendario y de cuánto será el pago en febrero 2026

El aumento por el costo de vida en Estados Unidos generó un incremento en el beneficio de los ciudadanos.

Redacción Mundo
3 de febrero de 2026, 3:24 p. m.
Tarjeta de Seguro Social
Tarjeta de Seguro Social Foto: Getty Images

La Administración del Seguro Social de Arizona (SSA, por sus siglas en inglés) anunció el calendario de pagos correspondiente a febrero de 2026. La entidad indicó que, en 2026, los beneficios aumentarán un 2,8 % para casi 71 millones de personas en Estados Unidos por el ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés).

Estos beneficios incluyen el Seguro para Envejecientes, Sobrevivientes y por Incapacidad (OASDI, siglas en inglés) y los pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, siglas en inglés) para 75 millones de personas en los EE. UU.

El aumento por costo de vida este año fue inferior al promedio de la última década, ya que en los últimos años estuvo alrededor de 3.1%, no obstante, en 2025 bajó al 2.5% y en esta ocasión correspondió al 2.8%.

-
El beneficio aumenta de acuerdo con el costo de vida. Foto: Getty Images

El comisionado del Seguro Social, Frank J. Bisignano justificó el ajuste: “El Seguro Social es una promesa cumplida, y el ajuste anual por costo de vida es una de las maneras en que trabajamos para asegurar que los beneficios reflejen la económica actual y sigan brindando una base de seguridad”.

Fechas de pagos

Desde diciembre de 2025, el Seguro Social comenzó a notificar a las personas por la nueva cantidad de su beneficio por correo postal. La administración del SSA distribuye los pagos de acuerdo con la fecha de nacimiento del beneficiario, lo que significa que los últimos pagos se den hasta el cuarto miércoles de febrero.

Los residentes de Arizona recibirán los pagos en las siguientes fechas:

  • Beneficiarios nacidos entre el 1 y 10 recibirán su pago el 11 de febrero.
  • Beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 serán beneficiados el 18 de febrero.
  • Beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31 podrán disponer del depósito el 25 de febrero.

No obstante, la entidad también advirtió sobre algunas excepciones, ya que habrá beneficiarios que recibirán sus pagos en fechas distintas al calendario habitual.

  • Beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) recibieron sus pagos el viernes 30 de enero por adelantado.
  • Aquellos beneficiarios del Seguro Social que hacen parte desde mayo de 1997 o antes, están recibiendo el pago este martes, 3 de febrero.
  • Los beneficiarios del SSI y el SSA al mismo tiempo verán el pago correspondiente al Ingreso de Seguridad Suplementario el 30 de enero y el del Seguro Social el 3 de febrero.
Trump anuncia reembolsos más altos para los ciudadanos: quiénes se beneficiarán y cuándo llegará el dinero

Ante los aumentos, las madres viudas que tengan dos hijos percibirán USD$3.898; las parejas de ancianos que cuentan con prestaciones percibirán USD$3.208; las viudas o mujeres de tercera edad que viven solas recibirán USD $1.919; mientras tanto, los trabajadores con discapacidad recibirán USD $1.630 y los trabajadores jubilados percibirán $2.071.

