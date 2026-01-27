Trump anuncia reembolsos más altos para los ciudadanos: quiénes se beneficiarán y cuándo llegará el dinero

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó un proyecto de ley fiscal —llamada la Gran y hermosa ley—, uno de los cambios que prometió beneficia a todos los ciudadanos que pagan impuestos, pues aseguró que habrá un incremento en la devolución de dinero que responde a la inflación y a la subida de precios en el país.

Cada año, los estadounidenses reciben un reembolso de sus impuestos. El año pasado, el 75 % de las personas recibieron un pago de alrededor de 2.939 dólares, de acuerdo con las cifras del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Para este año, se espera que haya un aumento de hasta el 30 % en aquellas devoluciones, debido a la iniciativa del presidente que fue aprobada a mediados del 2025.

Este año, los reembolsos por impuesto van a incrememtar considerablemente. Foto: Getty Images

“Con el inicio de la temporada de impuestos, millones de estadounidenses están a punto de recibir reembolsos de impuestos significativamente mayores gracias a la histórica Ley de Reducción de Impuestos para Familias Trabajadoras del presidente Trump”, se lee en la página oficial de la Casa Blanca.

Pago millonario para entrar a Estados Unidos: 13 países enfrentan la medida más dura en años

Así las cosas, el Gobierno, y algunos expertos economistas, han declarado que para esta jornada se espera un aumento de 1.000 dólares que serán devueltos a los estadounidenses mediante un depósito directo, pues el IRS ha estado intentando eliminar la entrega de cheques físicos para este tipo de transacciones.

Donald Trump, presidente de EE. UU. Foto: AP

La administración de Trump considera que la ley del presidente “ofrece un amplio alivio fiscal para los estadounidenses trabajadores, y se espera que el contribuyente promedio vea un ahorro fiscal total de casi 4,000 dólares en 2026”. Otra de las medidas que establece esta ley son “cero impuestos sobre las propinas, cero impuestos sobre las horas extras, cero impuestos sobre la seguridad social, una deducción de los intereses de préstamos para automóviles en vehículos fabricados en Estados Unidos y mucho más”.

Estados Unidos exige a patrocinadores de inmigrantes pagar beneficios públicos de sus apoyados

Los contribuyentes tienen hasta el 15 de abril de 2026 para pagar sus impuestos. Foto: Adobe Stock

El pasado lunes, 26 de enero, inició la temporada de impuestos para este año, de acuerdo con la información que anunció el IRS. “Los contribuyentes tienen hasta el miércoles 15 de abril de 2026 para presentar sus declaraciones de impuestos de 2025 y pagar los impuestos adeudados”, determina la agencia gubernamental en su página web.

De acuerdo con el protocolo anual, los reembolsos les llegan a las personas en unos 21 días después de que declaran sus impuestos electrónicamente. Para recibir el dinero, los estadounidenses deben tener una cuenta bancaria, inscribirla en la página web del IRS y llenar los formularios correspondientes.