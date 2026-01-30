Home Depot, uno de los mayores minoristas de mejoras para el hogar en Estados Unidos, anunció un recorte significativo de personal corporativo acompañado de un cambio drástico en su política laboral: el fin del trabajo híbrido para muchos de sus empleados.

La empresa confirmó que despedirá a cientos de trabajadores y exigirá que su plantilla corporativa regrese a la oficina cinco días a la semana.

Una decisión que refleja la presión creciente en el sector minorista y el giro de varias compañías hacia modelos de trabajo más tradicionales.

De acuerdo con la información publicada por Newsweek, la medida impactará aproximadamente a 800 puestos dentro de su estructura corporativa.

El ajuste comenzará a aplicarse en abril de 2026 y se enmarca dentro de una estrategia interna para simplificar operaciones y fortalecer la coordinación entre los equipos administrativos y las tiendas físicas, que siguen siendo el núcleo del negocio.

La compañía explicó que el retorno completo a la oficina busca mejorar la velocidad de ejecución y la conexión directa entre las áreas corporativas y los empleados de primera línea.

El CEO, Ted Decker, defendió el cambio como una forma de reforzar la cultura interna y aumentar la eficiencia operativa.

El fin del trabajo híbrido y el impacto en el mercado laboral corporativo

Esto sucede en un momento en que Home Depot enfrenta un entorno económico menos favorable, con consumidores más cautelosos y menor demanda de proyectos de remodelación de alto costo.

Este anuncio ocurre en un contexto en el que varias grandes empresas estadounidenses han comenzado a reducir esquemas remotos implementados tras la pandemia.

Para muchos trabajadores, estas políticas representan una pérdida de flexibilidad laboral, mientras que para las compañías se presentan como un intento de recuperar cohesión interna y productividad.

Home Depot aseguró que ofrecerá apoyo a los empleados afectados a través de paquetes de indemnización y asistencia para la recolocación.

Sin embargo, la decisión también abre interrogantes sobre el impacto que tendrá en la retención de talento, especialmente en áreas corporativas donde el trabajo remoto se había convertido en un incentivo clave.

La decisión de Home Depot de recortar empleos y abandonar el trabajo híbrido forma parte de una estrategia corporativa mayor para simplificar operaciones y reforzar la cultura interna en un entorno económico desafiante.

Si bien puede ofrecer beneficios en términos de cohesión y enfoque, la medida también abre un debate sobre la flexibilidad laboral y su impacto en la fuerza de trabajo.