Estados Unidos

La Seguridad Social mejora sus servicios: pagos más rápidos, menos esperas y acceso 24/7

La Administración del Seguro Social implementa cambios digitales y operativos que agilizan la atención a más de 70 millones de beneficiarios en EE. UU.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

16 de enero de 2026, 6:37 p. m.
Bisignano destacó los avances en la digitalización y reducción de tiempos de espera en la Seguridad Social.
Bisignano destacó los avances en la digitalización y reducción de tiempos de espera en la Seguridad Social. Foto: Composición Semana/ Getty images/ Univisión

La Seguridad Social de Estados Unidos anunció mejoras “significativas” en sus servicios, incluyendo acceso digital las 24 horas, reducción de tiempos de espera y pagos adelantados, según comunicó el comisionado Frank J. Bisignano.

Las medidas buscan modernizar la experiencia de millones de estadounidenses que dependen de los beneficios de la agencia.

Administración de Donald Trump quiere que 39 estados cambien la política de la Seguridad Social; esta es la razón

Acceso digital y atención telefónica: el enfoque en la eficiencia

En un comunicado oficial publicado por la Administración del Seguro Social (SSA), Bisignano destacó que estas mejoras forman parte de un proceso de transformación tecnológica y de procesos internos.

Entre los cambios más relevantes se encuentran la posibilidad de acceder a la cuenta personal de My Social Security, las 24 horas del día, y un aumento del 65% en la resolución de llamadas telefónicas durante 2025 respecto a 2024, como se registra en un artículo de Newsweek.

Noticias Estados Unidos

Donald Trump amenaza con imponer aranceles a quien no quiera apoyarlo en su intención de comprar Groenlandia

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos bloquea nombres con ‘ñ’ y tildes, ¿una amenaza a la identidad cultural?

Noticias Estados Unidos

Piter Albeiro da inicio a una gira por sus 30 años de carrera

Noticias Estados Unidos

Uber anuncia nuevo servicio: selló alianza con importante cadena de supermercados

Noticias Estados Unidos

Trump organiza la “gran e histórica mesa redonda de inversión en salud rural”; estos son los puntos más importantes

Noticias Estados Unidos

Huelga histórica de enfermeras en Nueva York cumple 5 días: 15.000 luchan por salarios y seguridad

Noticias Estados Unidos

No se puede salir: aire contaminado en Estados Unidos podría ocasionar serios problemas de salud

El comisionado explicó que el 90 % de las consultas telefónicas ahora se resuelven mediante autoservicio o devoluciones de llamada, reduciendo significativamente los tiempos de espera para los ciudadanos.

Además, las oficinas físicas registraron una disminución cercana al 30 % en el tiempo promedio de atención, optimizando la experiencia de quienes acuden en persona.

Anuncian cambios en el Seguro Social
El comisionado Frank J. Bisignano presentó las nuevas medidas que facilitan el acceso y aceleran los pagos a los beneficiarios. Foto: Captura de pantalla YouTube @univision

Impacto en los beneficiarios y contexto de servicio público

Estas mejoras no solo buscan optimizar la experiencia de los usuarios, sino que también representan un cambio estructural importante en una agencia que atiende a más de 70 millones de personas en Estados Unidos.

Expertos en políticas públicas señalan que la digitalización y la optimización de los procesos son pasos clave para que la SSA pueda responder a la creciente demanda de servicios en un país donde el envejecimiento de la población aumenta la dependencia de los beneficios sociales.

Con estos cambios, la Seguridad Social se posiciona como una institución más ágil y accesible, donde los ciudadanos pueden consultar su información, resolver dudas y recibir pagos con mayor rapidez, marcando un hito en la modernización de uno de los programas de seguridad económica más grandes del mundo.

Expertos señalan que estas mejoras no solo facilitan el acceso de los beneficiarios a sus pagos y servicios, sino que también modernizan la gestión de una de las agencias más grandes del gobierno federal, permitiendo un seguimiento más eficiente de trámites, reducción de errores y mayor transparencia en los procesos.

La digitalización y los avances tecnológicos representan un paso clave para garantizar que la Seguridad Social responda de manera ágil a las necesidades de millones de estadounidenses en tiempo real.

Más de Noticias Estados Unidos

x

Donald Trump amenaza con imponer aranceles a quien no quiera apoyarlo en su intención de comprar Groenlandia

Familias hispanohablantes enfrentan restricciones al registrar nombres con tildes o “ñ” en EE.UU.

Estados Unidos bloquea nombres con ‘ñ’ y tildes, ¿una amenaza a la identidad cultural?

Piter Albeiro es el dueño de una exclusiva colección de vehículos.

Piter Albeiro da inicio a una gira por sus 30 años de carrera

x

Uber anuncia nuevo servicio: selló alianza con importante cadena de supermercados

La reapertura del Gobierno dejó a muchos beneficiarios con incertidumbre sobre si el próximo depósito del Seguro Social llegará a tiempo.

La Seguridad Social mejora sus servicios: pagos más rápidos, menos esperas y acceso 24/7

El presidente Donald Trump participa hoy en la Gran Mesa Redonda de Inversión en Salud Rural, destacando los esfuerzos para mejorar la atención médica en comunidades alejadas.

Trump organiza la “gran e histórica mesa redonda de inversión en salud rural”; estos son los puntos más importantes

Enfermeras sindicalizadas se mantienen en huelga frente a un hospital de Nueva York, exigiendo mejores salarios y más seguridad laboral.

Huelga histórica de enfermeras en Nueva York cumple 5 días: 15.000 luchan por salarios y seguridad

La temporada de confinamiento durante la pandemia del covid-19 obligó a empresarios y trabajadores a volcarse hacia el mundo digital para mantener el desarrollo del aparato productivo.

No se puede salir: aire contaminado en Estados Unidos podría ocasionar serios problemas de salud

A partir del 7 de mayo de 2025, las licencias de conducir tradicionales en Estados Unidos dejarán de ser válidas para abordar vuelos nacionales

Nueva norma sobre licencias de conducir en EE. UU. entra en vigor el 30 de enero; estos son los cambios que debe tener en cuenta

Agentes enmascarados del ICE y manifestantes se enfrentan durante las protestas.

Las críticas del alcalde de Minneapolis a Washington: “La conducta de ICE es intolerable”

Noticias Destacadas