La Seguridad Social de Estados Unidos anunció mejoras “significativas” en sus servicios, incluyendo acceso digital las 24 horas, reducción de tiempos de espera y pagos adelantados, según comunicó el comisionado Frank J. Bisignano.

Las medidas buscan modernizar la experiencia de millones de estadounidenses que dependen de los beneficios de la agencia.

Acceso digital y atención telefónica: el enfoque en la eficiencia

En un comunicado oficial publicado por la Administración del Seguro Social (SSA), Bisignano destacó que estas mejoras forman parte de un proceso de transformación tecnológica y de procesos internos.

Entre los cambios más relevantes se encuentran la posibilidad de acceder a la cuenta personal de My Social Security, las 24 horas del día, y un aumento del 65% en la resolución de llamadas telefónicas durante 2025 respecto a 2024, como se registra en un artículo de Newsweek.

El comisionado explicó que el 90 % de las consultas telefónicas ahora se resuelven mediante autoservicio o devoluciones de llamada, reduciendo significativamente los tiempos de espera para los ciudadanos.

Además, las oficinas físicas registraron una disminución cercana al 30 % en el tiempo promedio de atención, optimizando la experiencia de quienes acuden en persona.

El comisionado Frank J. Bisignano presentó las nuevas medidas que facilitan el acceso y aceleran los pagos a los beneficiarios. Foto: Captura de pantalla YouTube @univision

Impacto en los beneficiarios y contexto de servicio público

Estas mejoras no solo buscan optimizar la experiencia de los usuarios, sino que también representan un cambio estructural importante en una agencia que atiende a más de 70 millones de personas en Estados Unidos.

Expertos en políticas públicas señalan que la digitalización y la optimización de los procesos son pasos clave para que la SSA pueda responder a la creciente demanda de servicios en un país donde el envejecimiento de la población aumenta la dependencia de los beneficios sociales.

Con estos cambios, la Seguridad Social se posiciona como una institución más ágil y accesible, donde los ciudadanos pueden consultar su información, resolver dudas y recibir pagos con mayor rapidez, marcando un hito en la modernización de uno de los programas de seguridad económica más grandes del mundo.

Expertos señalan que estas mejoras no solo facilitan el acceso de los beneficiarios a sus pagos y servicios, sino que también modernizan la gestión de una de las agencias más grandes del gobierno federal, permitiendo un seguimiento más eficiente de trámites, reducción de errores y mayor transparencia en los procesos.

La digitalización y los avances tecnológicos representan un paso clave para garantizar que la Seguridad Social responda de manera ágil a las necesidades de millones de estadounidenses en tiempo real.