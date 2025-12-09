Pete Hegseth, secretario de Guerra, presentó GenAI.mil, la nueva plataforma que trae la inteligencia artificial (IA) más avanzada directamente al Ejército de EE. UU.

Desde analizar imágenes hasta agilizar decisiones críticas, esta herramienta busca convertir a cada soldado en un operador más rápido, inteligente y conectado con el poder tecnológico del país.

La iniciativa marca un giro histórico: la IA deja de ser solo un laboratorio de innovación y se convierte en un arma estratégica de uso masivo.

El futuro de la guerra se escribe con IA: nace GenAI.mil

El Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) anunció este martes, 9 de diciembre, la activación de GenAI.mil, una plataforma interna de inteligencia artificial basada en Google Gemini.

Según el secretario de guerra, Pete Hegseth, el sistema pone “los modelos de IA más potentes del mundo… directamente en manos de cada guerrero estadounidense”, de acuerdo a lo que se registra en Fox Business.

GenAI.mil estará disponible para cerca de tres millones de empleados militares y civiles, quienes podrán usar la herramienta desde sus estaciones de trabajo habituales.

En su presentación oficial, el Pentágono describió la iniciativa como el paso inicial de una transformación cultural hacia una “fuerza laboral IA-primero”, destinada a modernizar sus operaciones.

De acuerdo a lo que se registra en el medio en mención, Google Gemini para Gobierno permitirá a su personal realizar con rapidez tareas como la investigación profunda, la redacción y formato de documentos, y el análisis automatizado de videos e imágenes, procesos que habitualmente consumen tiempo en contextos militares y de inteligencia.

🇺🇸‼️ | ÚLTIMA HORA — El Secretario de Guerra Pete Hegseth anunció el lanzamiento de GenAI, la nueva plataforma que pone los modelos de IA más avanzados del mundo —empezando por Google Gemini— directamente en manos de cada militar estadounidense.



Hegseth afirmó que, bajo el… pic.twitter.com/RNgPnwdHgY — UHN Plus (@UHN_Plus) December 9, 2025

¿Qué significa para el aparato militar estadounidense y por qué importa?

El lanzamiento de GenAI.mil representa uno de los saltos más ambiciosos en la historia reciente del Pentágono hacia la incorporación masiva de IA comercial en sus operaciones rutinarias.

Según sus promotores, la idea es aprovechar la rapidez, la capacidad de procesamiento de datos y el potencial de automatización que ofrece Gemini para aumentar la eficiencia del ejército y acortar tiempos en tareas que antes dependían enteramente de la intervención humana.

Este giro no solo redefine cómo se maneja la burocracia militar, sino que podría marcar también el inicio de un uso más intensivo de IA en inteligencia, logística, planificación e incluso en operaciones relacionadas con la seguridad nacional.

El contrato con varias empresas de IA sugiere que GenAI.mil podría expandirse en el tiempo, integrando otros modelos más especializados o avanzados, como se indica en La República.

Además, la adopción de tecnologías comerciales, en lugar de desarrollos internos exclusivos, refleja una tendencia global: los ejércitos buscan en el sector privado el ritmo de innovación necesario para mantener ventaja.

Si funciona según lo prometido, podría acelerar drásticamente la modernización del aparato militar.

Pero también plantea interrogantes: dependencia tecnológica, riesgos de seguridad, errores de IA y desafíos éticos si esas herramientas terminan siendo utilizadas en escenarios sensibles.