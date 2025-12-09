Suscribirse

Estados Unidos

El Pentágono pone inteligencia artificial de alto nivel en manos de cada soldado: nace GenAI.mil

Google Gemini llega al escritorio de millones de militares estadounidenses, prometiendo cambiar para siempre la forma en que se planifican y ejecutan operaciones.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

9 de diciembre de 2025, 7:54 p. m.
Las llamadas eran grabadas con el fin de usarlas para alimentar la Inteligencia Artificial de datos
El secretario de guerra Pete Hegseth presenta GenAI.mil, la plataforma que llevará la inteligencia artificial de Google Gemini al escritorio de millones de militares estadounidenses. | Foto: Getty Images

Pete Hegseth, secretario de Guerra, presentó GenAI.mil, la nueva plataforma que trae la inteligencia artificial (IA) más avanzada directamente al Ejército de EE. UU.

Desde analizar imágenes hasta agilizar decisiones críticas, esta herramienta busca convertir a cada soldado en un operador más rápido, inteligente y conectado con el poder tecnológico del país.

La iniciativa marca un giro histórico: la IA deja de ser solo un laboratorio de innovación y se convierte en un arma estratégica de uso masivo.

Contexto: Militares estadounidenses en peligro: Pete Hegseth habría violado normas tras difundir información en Signal, según el Pentágono

El futuro de la guerra se escribe con IA: nace GenAI.mil

El Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) anunció este martes, 9 de diciembre, la activación de GenAI.mil, una plataforma interna de inteligencia artificial basada en Google Gemini.

Según el secretario de guerra, Pete Hegseth, el sistema pone “los modelos de IA más potentes del mundo… directamente en manos de cada guerrero estadounidense”, de acuerdo a lo que se registra en Fox Business.

GenAI.mil estará disponible para cerca de tres millones de empleados militares y civiles, quienes podrán usar la herramienta desde sus estaciones de trabajo habituales.

En su presentación oficial, el Pentágono describió la iniciativa como el paso inicial de una transformación cultural hacia una “fuerza laboral IA-primero”, destinada a modernizar sus operaciones.

De acuerdo a lo que se registra en el medio en mención, Google Gemini para Gobierno permitirá a su personal realizar con rapidez tareas como la investigación profunda, la redacción y formato de documentos, y el análisis automatizado de videos e imágenes, procesos que habitualmente consumen tiempo en contextos militares y de inteligencia.

¿Qué significa para el aparato militar estadounidense y por qué importa?

El lanzamiento de GenAI.mil representa uno de los saltos más ambiciosos en la historia reciente del Pentágono hacia la incorporación masiva de IA comercial en sus operaciones rutinarias.

Según sus promotores, la idea es aprovechar la rapidez, la capacidad de procesamiento de datos y el potencial de automatización que ofrece Gemini para aumentar la eficiencia del ejército y acortar tiempos en tareas que antes dependían enteramente de la intervención humana.

Este giro no solo redefine cómo se maneja la burocracia militar, sino que podría marcar también el inicio de un uso más intensivo de IA en inteligencia, logística, planificación e incluso en operaciones relacionadas con la seguridad nacional.

El contrato con varias empresas de IA sugiere que GenAI.mil podría expandirse en el tiempo, integrando otros modelos más especializados o avanzados, como se indica en La República.

Además, la adopción de tecnologías comerciales, en lugar de desarrollos internos exclusivos, refleja una tendencia global: los ejércitos buscan en el sector privado el ritmo de innovación necesario para mantener ventaja.

Contexto: Pentágono revela las nuevas estrategias militares de EE. UU. en su ofensiva continental contra el narcotráfico

Si funciona según lo prometido, podría acelerar drásticamente la modernización del aparato militar.

Pero también plantea interrogantes: dependencia tecnológica, riesgos de seguridad, errores de IA y desafíos éticos si esas herramientas terminan siendo utilizadas en escenarios sensibles.

GenAI.mil podría convertirse en el primer jalón de una transformación profunda en cómo se organiza, planifica y ejecuta el poder militar estadounidense.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Las alertas por un alumbrado navideño de más de cinco mil millones de pesos en el departamento del Quindío

2. Magistrada Cristina Lombana denunció “conductas abusivas” de César Reyes en procesos contra Álvaro Uribe y Armando Benedetti

3. MinHacienda tendrá que responder sobre financiación de la reforma a la salud tras hundimiento de la tributaria

4. Las aspiraciones al Senado ya se mueven en Atlántico: pastor e ingeniero David Reyes presentó su inscripción por el partido Oxígeno

5. ¿Cuándo se estrena Percy Jackson temporada 2 en Disney Plus?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosInteligencia ArtificialSoldadosPentágono

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.