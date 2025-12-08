Pentágono revela las nuevas estrategias militares de EE. UU. en su ofensiva continental contra el narcotráfico

El jefe del Pentágono de Estados Unidos, Pete Hegseth, reveló las estrategias militares de su país en medio de un combate con el narcotráfico que fue ordenado por el presidente Donald Trump desde septiembre, cuando envió sus tropas al Caribe y al Pacífico para interceptar y bombardear todos los barcos que transporten droga.

Durante una declaración desde la Biblioteca Reagan el sábado 6 de diciembre, el secretario de Defensa describió que hay cuatro líneas de esfuerzo que su departamento debe adoptar para que se garantice el cumplimiento de las órdenes presidenciales.

“Que quede claro: el presidente Trump está empeñado en mantener y acelerar el Ejército más poderoso que el mundo haya visto jamás; el más poderoso, el más letal y de fabricación estadounidense (…) el ‘Arsenal de la Libertad’”, enfatizó Hegseth ante la prensa.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: AP

Y dijo que es “clave” priorizar las cuatro líneas de esfuerzo: defender el territorio estadounidense de la entrada de drogas ilícitas que, según la administración, han acabado con la vida de millones de ciudadanos; disuadir a China de permanecer en el hemisferio sin necesidad de usar la fuerza militar; aumentar la distribución comercial de Estados Unidos con sus socios; y potenciar la base industrial del país norteamericano.

“Estos narcoterroristas son los al-Qaeda de nuestro hemisferio, y los estamos cazando con la misma sofisticación y precisión que cazamos a al-Qaeda”, sentenció el secretario, en referencia a que la frontera de su país debería ser la última en defenderse, no la primera, por lo que se ha llevado a cabo esta campaña contra el narco.

Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. | Foto: Captura de pantalla

Y aprovechó para alabar los apoyos que ha recibido Estados Unidos de algunos aliados del continente, entre esos, de Puerto Rico, que le prestó dos aeropuertos y bases aéreas para que los militares estadounidenses hagan sus entrenamientos y guarden equipos de guerra.

“El presidente Trump y esta administración buscan una paz estable, un comercio justo y relaciones respetuosas”, agregó, luego de detallar que desde que Trump volvió a la Casa Blanca, las relaciones entre su nación y China son más fuertes que nunca.

EE. UU. ha bombardeado más de 20 barcos, presuntamente, narcos; y han muerto más de 80 personas. | Foto: Getty Images / Captura de X

“Estamos reviviendo el espíritu guerrero, estamos reconstruyendo nuestro gran ejército y, cada día, nuestros guerreros están restableciendo la disuasión”, concluyó.