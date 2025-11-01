Suscribirse

Orden público

Alerta en Bogotá: hallaron y desactivaron tres petardos en tiendas de Falabella. Refuerzan la seguridad en centros comerciales

Los artefactos fueron encontrados a tiempo, se tomaron todas las medidas de seguridad y las tiendas ya operan normalmente.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
1 de noviembre de 2025, 11:33 p. m.
Falabella
Falabella tiene una importante operación en Colombia, con tiendas en varias ciudades. | Foto: Getty Images

La filial colombiana de la cadena chilena Falabella informó que entre la noche del 31 de octubre y la mañana del 1 de noviembre se encontraron tres petardos de bajo alcance en sus tiendas de los centros comerciales La Felicidad, Titán y Centro Mayor, en la ciudad de Bogotá.

“Tan pronto como conocimos la situación se informó a las autoridades, quienes se han hecho presentes en las tiendas, han dado un manejo técnico a los hallazgos y adelantan las investigaciones pertinentes”, asegura un comunicado de la multilatina.

El número de visitantes de Titán Plaza creció 14% en comparación con el 2023.
El punto de Falabella en el centro comercial Titan Plaza fue uno de los amenazados por los petardos. | Foto: Titán Plaza

Falabella informó que, en coordinación con las autoridades, activó todos los protocolos necesarios para garantizar la seguridad de sus clientes y colaboradores, y que actualmente sus operaciones se desarrollan con normalidad.

“Agradecemos profundamente el trabajo de las autoridades y de las administraciones de los centros comerciales, con quienes sostenemos una comunicación constante y colaboramos plenamente. Reiteramos que la seguridad de quienes nos visitan y de quienes hacen parte de nuestro equipo es, y seguirá siendo, nuestra máxima prioridad”, reitera el comunicado.

Contexto: Importante empresa nacional anuncia la venta de su participación en Falabella Colombia. Esta es la razón

Falabella es una compañía chilena fundada en 1889 en Santiago por Salvatore Falabella, de origen italiano. Originalmente empezó como una sastrería, pero con el tiempo evolucionó hasta convertirse en uno de los retailers más grandes de América Latina, con presencia en Chile, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil y México.

A Colombia llegó en 2006 en asocio con el Grupo Corona. Su primera tienda la abrió en el centro comercial San Diego de Medellín. Actualmente tiene más de 30 en varias ciudades. Además, conforma un grupo del que hacen parte un banco, una aseguradora y el marketplace Linio.

La red de cajas de autopago ha permitido una importante reducción de las filas en los almacenes.
Falabella es fuerte tanto en comercio electrónico como en sus tiendas físicas. | Foto: Cortesía Falabella

Falabella es, además, la empresa número 111 del país medida por sus ventas. El año pasado facturó 2,3 billones de pesos, 3 % más que en 2023.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El Giro de Rigo llega al Atlántico este domingo, 2 de noviembre: todo lo que debe saber

2. Real Madrid sigue a paso firme en LaLiga de España: golea al Valencia y se afianza en la punta

3. Exintegrante de los Zetas de México fue capturado en operación contra extraditables en Colombia

4. Famoso actor habló sobre rumores de supuesta deportación de Estados Unidos: “Por dedicarse al peligroso y altamente ilegal oficio de...”

5. Caso B King y Regio Clown: juez de México envió a juicio a alias el Comandante por presunta participación en el doble homicidio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FalabellabombasAmenazasComercio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.