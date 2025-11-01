Alerta en Bogotá: hallaron y desactivaron tres petardos en tiendas de Falabella. Refuerzan la seguridad en centros comerciales

La filial colombiana de la cadena chilena Falabella informó que entre la noche del 31 de octubre y la mañana del 1 de noviembre se encontraron tres petardos de bajo alcance en sus tiendas de los centros comerciales La Felicidad, Titán y Centro Mayor, en la ciudad de Bogotá.

“Tan pronto como conocimos la situación se informó a las autoridades, quienes se han hecho presentes en las tiendas, han dado un manejo técnico a los hallazgos y adelantan las investigaciones pertinentes”, asegura un comunicado de la multilatina.

El punto de Falabella en el centro comercial Titan Plaza fue uno de los amenazados por los petardos. | Foto: Titán Plaza

Falabella informó que, en coordinación con las autoridades, activó todos los protocolos necesarios para garantizar la seguridad de sus clientes y colaboradores, y que actualmente sus operaciones se desarrollan con normalidad.

“Agradecemos profundamente el trabajo de las autoridades y de las administraciones de los centros comerciales, con quienes sostenemos una comunicación constante y colaboramos plenamente. Reiteramos que la seguridad de quienes nos visitan y de quienes hacen parte de nuestro equipo es, y seguirá siendo, nuestra máxima prioridad”, reitera el comunicado.

Falabella es una compañía chilena fundada en 1889 en Santiago por Salvatore Falabella, de origen italiano. Originalmente empezó como una sastrería, pero con el tiempo evolucionó hasta convertirse en uno de los retailers más grandes de América Latina, con presencia en Chile, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil y México.

A Colombia llegó en 2006 en asocio con el Grupo Corona. Su primera tienda la abrió en el centro comercial San Diego de Medellín. Actualmente tiene más de 30 en varias ciudades. Además, conforma un grupo del que hacen parte un banco, una aseguradora y el marketplace Linio.

Falabella es fuerte tanto en comercio electrónico como en sus tiendas físicas. | Foto: Cortesía Falabella

Falabella es, además, la empresa número 111 del país medida por sus ventas. El año pasado facturó 2,3 billones de pesos, 3 % más que en 2023.