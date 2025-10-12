Alrededor de las 7:00 p. m. de este domingo, 12 de octubre, “un sujeto lanzó una granada a las instalaciones del CAI Santo Domingo, de la estación de Policía Ciudad Bolívar”, según reportaron las autoridades.

Hasta el momento, nos se ha reportado ningún policía herido, mientras que la Policía ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables.

“El artefacto explosivo causa unas esquirlas a unos vidrios del CAI sin causar daños mayores, se genera un proceso investigativo con inteligencia, Policía Judicial, para determinar los actores intelectuales y materiales de este hecho”, informó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las esquirlas golpearon las ventanas del CAI

En el área se encuentran desplegadas unidades del Grupo Antiexplosivos Antiterrorista, con el objetivo de verificar que no existan otros artefactos explosivos en los alrededores.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció frente al ataque al Centro de Atención Inmediata y aseguró que las labores de la Policía han debilitado las operaciones delincuenciales en la zona.

“El trabajo sostenido de la Policía de Bogotá, en los últimos meses, ha debilitado estructuras criminales en la frontera con el municipio de Soacha, y este ataque en el sector El Paraíso no es más que una reacción desesperada de esas bandas”, aseveró el burgomaestre.

Galán rechazó el atentado con el artefacto explosivo y confirmó que “más allá de algunos daños a la infraestructura del CAI, no hay personas heridas”.

Rechazo el atentado con un artefacto explosivo contra el CAI Santo Domingo en Ciudad Bolívar.



El trabajo sostenido de la @PoliciaBogota en los últimos meses ha debilitado estructuras criminales en la frontera con el municipio de Soacha y este ataque en el sector El Paraíso no… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 13, 2025

“Le he dado la orden a la Policía de Bogotá y le he pedido a la Brigada XIII del Ejército aumentar las acciones ofensivas contra estos criminales, para la captura de sus integrantes y la destrucción de sus estructuras”, dijo Galán en su mensaje publicado en X.

“Las acciones violentas contra la Fuerza Pública no nos amedrentan y, por el contrario, fortalecen nuestra decisión de reforzar las acciones operativas en su contra”, concluyó el alcalde de Bogotá.

En Ciudad Bolívar persisten problemas relacionados con microtráfico, hurtos menores ―a personas, residencias o comercios pequeños― y disputas territoriales de pandillas en diferentes barrios de la localidad.