Afiliados y pensionados de Colpensiones recibirán jugoso beneficio para viajar en avión: así pueden reclamarlo

El transporte aéreo en Colombia ha venido en constante recuperación.

Redacción Semana
26 de octubre de 2025, 8:09 p. m.
Son varios los beneficios que recibirán. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Colpensiones es una de las entidades más importantes en el sector pensional del país. Es la entidad que administra actualmente el sistema de pensiones públicas, al que están afiliados millones de colombianos. Cuenta con un modelo de solidaridad intergeneracional, en el que las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados.

Hace algunos días, se conoció sobre una nueva alianza para los afiliados de Colpensiones, que permitirá que accedan a un nuevo beneficio en el que podrán viajar en avión a otros destinos de manera cómoda y sin afectar sus finanzas.

Puede acceder a través de un código de descuento. | Foto: ADOBE STOCK

El beneficio más exactamente es de tarifas aéreas preferenciales en vuelos nacionales e internacionales. Con el acuerdo se buscaría incentivar los viajes dentro y fuera del país mediante descuentos especiales que estarán disponibles durante un tiempo determinado.

La alianza será con la aerolínea de low cost Jet Smart Airlines, que anunció junto a Colpensiones un acuerdo con el que ofrece 30 % de descuento en vuelos nacionales e internacionales para afiliados y pensionados de la entidad.

Tenga en cuenta que el beneficio estará disponible para compras realizadas entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2025. Los viajes se podrán programar hasta el 19 de marzo de 2026, y los usuarios deberán ingresar el código promocional COLPE30 cuando hagan la compra. La reserva deberá hacerse al menos con 7 días de anticipación del viaje.

Tenga en cuenta siempre las fechas para hacer el proceso correctamente. | Foto: 123RF

Los descuentos funcionarán de la siguiente manera:

  • 30 % de descuento en reducción en tarifas base regulares
  • 10 % en tarifas promocionales
  • 15 % durante temporadas de alta demanda (31 octubre al 3 de noviembre, 14 al 17 de noviembre, 15 de diciembre al 15 de enero, 13 al 18 de febrero.
El beneficio además aplicará a todas las rutas nacionales e internacionales de Jet Smart. Entre ellas se encuentran destinos nacionales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, Pereira, Montería y San Andrés.

La aerolínea tendrá disponibles todas sus rutas en el descuento. | Foto: MINCIT

