“Querían era sacarme de la campaña”: Martha Peralta sale de indagatoria a cumplir su detención temporal por el caso UNGRD

La senadora Martha Peralta salió de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en el norte de Bogotá, hacia las instalaciones de la Dijin para cumplir su detención temporal por el caso de la UNGRD, tras decisión del despacho de la magistrada Cristina Lombana.

Senadora Martha Peralta, investigada por el saqueo a la UNGRD, queda con detención preventiva hasta después de las elecciones

Sin embargo, a su salida, alegó que esa decisión de la justicia se trata de una persecución política que busca afectar la campaña del candidato Iván Cepeda, teniendo en cuenta que ella es una de las caras más visibles de esa candidatura en el departamento de La Guajira.

Casi cinco horas después de que estuvo en indagatoria por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), la senadora salió de la Corte calificando su detención como un atropello y una injusticia contra sus derechos políticos.

“Esto que está pasando conmigo es un atropello, es totalmente injusto, me tienen aquí privada de la libertad con fines de indagatoria, cuando ustedes me vieron llegar aquí de manera voluntaria. Lo que han hecho es atentar contra mis derechos fundamentales y mis derechos políticos”, dijo la senadora Peralta.

La congresista del Pacto Histórico llegó el 18 de junio a cumplir la indagatoria programada para las 2:30 p. m., justo después de que la Policía estuvo en su casa en Bogotá con la instrucción de conducirla a esa diligencia, tras pedir aplazamiento en dos oportunidades.

Sin embargo, la senadora Peralta fue enfática en su mensaje: “Lo que querían era sacarme de la campaña que estaba haciendo en La Guajira. Aquí lo que hay es persecución política, pero quiero mandarles un mensaje a los guajiros y al país: con más fuerza y más ánimo salgan a votar este domingo por Iván Cepeda. Que a los progresistas esto es lo que nos espera, persecución y hostigamiento”.

Con esa última frase, la congresista salió de la Corte fuertemente custodiada por la Policía Nacional hasta una camioneta que la trasladó a las instalaciones de la Dijin, en el occidente de Bogotá, para cumplir su detención preventiva hasta el próximo 22 de junio, un día después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Esa medida se tomó por el posible riesgo de que no compareciera a la diligencia que la vincula formalmente a la investigación, que la tiene ante la justicia por los supuestos direccionamientos de contratos de maquinaria amarilla de la UNGRD para el mantenimiento de pozos de agua en La Guajira.