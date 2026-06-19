Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, acudió a un ‘habeas corpus’ para reclamar su libertad

En la tarde de este viernes 19 de junio se reanudará la indagatoria de la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación por su presunta participación en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La senadora Martha Peralta fue trasladada a la Dijín, en el occidente de Bogotá, donde permanecerá mientras se reanuda su indagatoria. Su defensa prepara una recusación contra la magistrada Cristina Lombana. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/neGG7tTHJ9 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 19, 2026

Mientras se reanuda la diligencia judicial, la defensa de la congresista radicó ante un juez de Bogotá un recurso de habeas corpus, en el que pide que se le otorgue la libertad de su cliente.

SEMANA pudo establecer que uno de los argumentos centrales es que no se cumplen los requisitos para que la congresista se encuentre privada de su libertad, puesto que siempre ha atendido las citaciones de las autoridades y ha estado presta a rendir su declaración en esta investigación.

Los constantes señalamientos de la Fiscalía contra la senadora Martha Peralta por el escándalo de corrupción en la UNGRD

En la tarde del pasado jueves, la magistrada instructora Cristina Lombana tomó la determinación de restringir provisionalmente la libertad de la senadora mientras avanzaban las sesiones de indagatoria.

Culminada esta etapa, informaron fuentes de la Corte Suprema de Justicia, se deberá definir la situación jurídica de Peralta.

En la decisión se tuvo en cuenta que la congresista había pedido en dos oportunidades el aplazamiento de la diligencia. Sin embargo, tras evaluar las peticiones, se encontró que no existía ninguna justificación jurídica ni sustento personal.

Por esto, se ordenó su conducción hasta la sede de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el nororiente de Bogotá, situación que obligó a contactar a agentes de la Policía para realizar el traslado.

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La congresista del Pacto Histórico enfrenta una investigación por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio (relacionado con el ofrecimiento de sobornos a funcionarios públicos).

Los señalamientos contra la congresista

Durante la imputación de cargos realizada en diciembre pasado, en contra de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y de Interior, Luis Fernando Velasco, el nombre de Martha Peralta salió mencionado en varios apartes.

“En la Comisión Séptima se estaba tramitando la reforma pensional, de esa Comisión hacían parte las senadoras Martha Peralta y Berenice Moreno. Y en esa Comisión el ministro Velasco envía a Olmedo López para que le colabore a la senadora Peralta con lo que ella necesite para que ampliara las mayorías que requería el Gobierno para la aprobación de esa reforma”, explicó en dicha oportunidad la fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño.

El jefe de la cartera política —se destacó en la narración de los hechos jurídicamente relevantes durante la imputación— dio instrucciones para ponerse a “disposición de la senadora Martha Peralta Epiayú, quien estaba liderando por el Gobierno el ‘SÍ’ de la reforma pensional. En cumplimiento de dicha orden, el 13 de junio de 2023, Olmedo López asistió al debate de la reforma en la Comisión Séptima del Senado y acordó con Marta Peralta Epiayú gestionar al interior de la UNGRD proyectos en los que tenían interés determinados representantes de esa comisión, entre ellos Berenice Moreno. Asimismo, Marta Peralta Epiayú le solicitó a Olmedo López atender a los congresistas de la coalición, ya que estaban inconformes por la poca participación que tenían en el Gobierno nacional, y por lo tanto era necesario direccionar la contratación de la entidad a favor de dichos parlamentarios así”.

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La mención de la congresista se hizo gracias a las declaraciones de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien es una de las testigos de cargo de la Fiscalía en este expediente de corrupción.

El pasado 8 de marzo, Peralta alcanzó 61.098 votos, con lo que garantizó repetir en el Senado para el periodo 2026-2030.