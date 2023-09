Estalla pelea en la Colombia Humana en Dosquebradas, Risaralda, porque algunos quieren adherir a la candidatura del hermano de Macaco

Sin embargo, SEMANA buscó a Castaño por el revuelo que generó ese respaldo y señaló que le falsificaron su firma, que lo utilizaron y que él no está apoyando al hermano de Macaco. Eso sí, confirmó que unas personas de la Colombia Humana sí están respaldando al polémico candidato.

F.C.: Eso fue un montaje de la Junta Municipal con la coordinadora de la Colombia Humana en el municipio. Nosotros teníamos plazo para hacer una modificación o adhesión hasta el ocho de septiembre. Ese día yo no me presenté finalmente con el documento a la Registraduría. Se hizo un proceso irregular de parte de la Junta Coordinadora y de parte de la Registraduría del municipio de Dosquebradas porque recibe una renuncia por parte de tercero y no por mí. Para mí es un golpe de estado. El registrador tiene que recibir lo que van a erradicar, pero también tiene que prestar atención, que es lo que está recibiendo porque le llevaron una renuncia alterada que yo nunca autoricé.