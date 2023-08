Macaco, temido exjefe paramilitar, anunció que revelará detalles sobre cómo “corrompieron” a magistrados de las altas cortes

Este jueves reapareció el excomandante paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, en el ´'Encuentro por la ‘Verdad y no Repetición’ promovido por la Cancillería y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Bajo un completo esquema de protección y seguridad llegó a la sede ubicada en el centro de Bogotá para manifestar su interés de seguir colaborando con la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Macaco le echó pullas al Gobierno de Álvaro Uribe por ordenar su extradición a los Estados Unidos. “Toda vez que con el Gobierno con el que pactamos la paz no cumplió con su cometido, su compromiso de la no extradición, siendo enviados al exterior los máximos comandantes entre esos yo para así callar la verdad de la cual somos portadores a que buena hora empieza aflorar en este recinto”.

“Aparte de sufrir mi destierro y mi exclusión, he sufrido de una persecución sistemática a nivel personal, familiar y del grupo de asesores, con la única finalidad de presionar para que no se sepa la verdad de la que soy portador. Pero, esto plenamente convencido que la única salida posible que existe es la verdad, el perdón y la no repetición”, advirtió el excomandante de las AUC.