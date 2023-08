Primicia | Leonidas Bustos, el poderoso expresidente de la Corte Suprema, cada vez más cerca de un juicio por el escándalo de corrupción del Cartel de la Toga

En la decisión de 37 páginas, Bustos -cuyo paradero se desconoce desde que estalló el escándalo en el 2017- manifestó que se le habían vulnerado sus derechos procesales y a la defensa , al no avalar la práctica de las pruebas solicitadas por su defensa. Igualmente, reclamaba una vulneración a sus principios de contradicción frente a los señalamientos hechos en su contra y la presunción de inocencia por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en la decisión emitida el 14 de mayo de 2019.

Sin embargo, la Corte consideró que la posición del exmagistrado era infundada y aprovechó para hacerle un fuerte llamado de atención, no solo “porque semejante desdén en un acto de relevancia como este lo haría ilegítimo y en el grado superlativo predicado ostensible, sino porque contrastada esta afirmación con la pieza jurídica que la representa, no es susceptible de las críticas extremas expresadas por el acusado”.

Además, se quiso desconocer el trabajo adelantado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, cuando tomó la decisión de emitir el escrito de acusación ante el Senado. “Los alegatos que propugnan por el mérito concedido a los distintos elementos allegados son argumentos probatorios cuyo escenario por antonomasia para refutar el contenido y alcance que les corresponde, es el juicio; de modo que, si como lo sostiene el impugnante, dada la precariedad de la acusación, no está en modo de sustentar los cargos, este sería, a no dudarlo, un defecto referido a la fuerza demostrativa que les es propia para ser sustentable la acusación y no, desde luego, por tal causa, de una razón para pretender derivado de ello motivo que vicie la actuación procesal cumplida”.