Atención: Condenada exrepresentante Argenis Velásquez, trató de esquivar a la justicia con sobornos en el ‘cartel de la toga’

Según contó Moreno en su momento, los compromisos con Argenis Velásquez no fueron como los de Álvaro Ashton o Musa Besaile, que desde el comienzo se identificaban como graves por la complejidad de las evidencias. El de Velásquez habría comenzado con un pacto de honorarios por 380 millones de pesos , sin embargo, las pruebas lo habrían hecho cada vez más complejo, razón por la cual el entonces magistrado Francisco Ricaurte , también condenado por este caso, pidió una reestructuración.

“En este caso estaba lista la captura, había prueba para ello. Francisco me dice que si no reestructuramos la capturan. Entonces hicimos lo mismo, demorar, dilatar, practicar unas pruebas para buscar que le resolvieran sin detención”, le dijo Moreno a la Corte.

Moreno dijo que para lograr frenar la captura y reestructurar el proceso penal, hablaron con el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz, con el fin de que este les ayudara a no proyectar una detención cuando le resolviera su situación jurídica. “Yo sabía que Camilo y Francisco habían trabajado juntos, pero no tenían relación íntima, de hecho, cuando quería que tuviera acercamientos me lo decía. Solo fue en esos dos casos (Argenis Velásquez y Nilton Córdoba)”.