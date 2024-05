La Fiscalía logró dura condena contra el “estrangulador de la costa”. Mató a dos mujeres y desde la cárcel amenazaba a otra más

Las pruebas eran contundentes y las víctimas fueron sepultadas. Dos menores de edad que Manuel Ramón Zapateiro, alias Mane, convirtió, en momentos distintos, en su pareja sentimental. A las dos las mató de la misma forma: las estranguló. La justicia, que no cumplió con la primera víctima, falló con la segunda, por eso las dos están muertas.

Mane no saldrá de la cárcel. No tendrá vencimiento de términos, no habrá beneficios a su favor, los 46 años de condena los tendrá que pagar, un hecho que celebran las víctimas y que se convirtiera en una forma de reparación a la sociedad, con un homicida que anunció su segundo crimen.