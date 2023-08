“El presidente no tiene la facultad de darle la libertad a Mancuso”: fiscal Barbosa sobre la designación del expara como ‘gestor de paz’

En una entrevista en la W Radio, el fiscal general de la nación se refirió duramente sobre el tema de Salvatore Mancuso. “El presidente no tiene la facultad de darle la libertad”, aseguró Barbosa.

El alto funcionario aclaró que existen unas líneas rojas que no se puede cruzar y que una de estas es la libertad del exjefe paramilitar. Esta decisión no podría ser mediada por el primer mandatario, tras designarlo como ‘gestor de paz’.

Como recordó María Isabel Rueda en su programa diario, “al nombramiento de Mancuso como gestor de paz, se opone rotundamente la procuradora Margarita Cabello, quien considera que a Mancuso no se le puede dar la libertad ni creer como gestor de paz, cuando no ha cumplido con sus obligaciones de colaboración en Justicia y Paz, instancia encargada de investigar y sancionar los 75.000 crímenes que se le adjudican a este señor”.

“Si detenido no lo hizo y tocó extraditarlo a los Estados Unidos porque siguió delinquiendo después de su supuesta desmovilización, ¿qué se puede esperar ahora con el estímulo de su libertad? Pues existe un riesgo, que lo que realmente el presidente Petro quiera nombrándolo como gestor de paz sea que la JEP admita a Mancuso y que allá, para conservar su libertad y limpiar su nombre o que le aflojen las esposas, salpique a todos a quienes Petro aspira a que salpique”, agrega la periodista.

Una decisión polémica

La decisión del Gobierno no ha estado exenta de polémicas. Según Osuna, Mancuso no quedará exento de las acusaciones legales pendientes en Colombia.

Según Osuna, Mancuso no quedará exento de las acusaciones en Colombia. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

“La designación de Mancuso como ‘gestor de paz’ sí lo pone en libertad, pero no lo libera de los compromisos judiciales. Él tiene muchos procesos en curso en Colombia que siguen su trámite” , enfatizó el ministro Osuna. Mancuso afronta penas pendientes en Colombia, a pesar de haber cumplido su pena en Estados Unidos.

Petro firmó resolución que designa a Salvatore Mancuso como ‘gestor de paz’

Procuradora Margarita Cabello se pronuncia: “No tiene credibilidad”

La procuradora general, Margarita Cabello, rechazó la posibilidad de que Mancuso quede en libertad si llega a Colombia a cumplir su designación como gestor de paz. Aseguró, con contundencia, que no tiene credibilidad.

“¿Si no dijo la verdad en Justicia y Paz, qué verdad es la que va a decir en la JEP? Si no dijo toda la verdad, entonces incumplió en Justicia y Paz, y si incumplió en ese proceso de justicia transicional, entonces no puede aceptarse para ningún otro tipo de justicia transicional, sino que debe estar en la justicia ordinaria”, advirtió la procuradora.